Свитолина не сумела обыграть Мертенс и вылетела из турнира в Чарльстоне

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 17) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 500 в Чарльстоне (США).

В 1/8 финала украинка в двух сетах уступила Элизе Мертенс (Бельгия) за 1 час и 6 минут.

WTA 500 Чарльстон. Грунт. 1/8 финала

Элина Свитолина (Украина) [7] – Элизе Мертенс (Бельгия) [11] – 4:6, 1:6

Это была 6-я встреча теннисисток. Счет стал равным, 3:3.

Украинка провела 2 матча за день. Элина должна была сыграть против Дарьи Сэвилл в 1/16 финала в ночь на 4 апреля, но из-за дожде график поединков был сдвинут. Во 2-м раунде Свитолина сумела обыграть представительницу Австралии, а вот на игру с Мертенс сил не хватило.

В следующем раунде Мертенс встретится с Даниэль Коллинс.

Свитолина была последней представительницей Украины на кортах в Чарльстоне. Несколькими часами ранее эти соревнования покинула Ангелина Калинина.

Under the radar 👇@elise_mertens defeats Svitolina 6-4, 6-1 to set up a QF battle against Danielle Collins!#CharlestonOpen pic.twitter.com/cAUFPPvoss