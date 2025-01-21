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Australian Open
21 января 2025, 04:00 | Обновлено 21 января 2025, 04:03
328
0

Элина СВИТОЛИНА: «Хочу выиграть турнир, но теперь мысли о следующей игре»

Украинская теннисистка выступает на Australian Open 2025

21 января 2025, 04:00 | Обновлено 21 января 2025, 04:03
328
0
Элина СВИТОЛИНА: «Хочу выиграть турнир, но теперь мысли о следующей игре»
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 27) вышла в четвертьфинал Australian Open 2025, одолев спортсменку без флага Веронику Кудерметову (WTA 75) в двух сетах (6:4, 6:1).

Свитолина также прокомментировала возможность выиграть Australian Open:

«Если честно, то еще все впереди. Финал вроде и близко, но на самом деле еще много матчей. Я не люблю много говорить об этом. Думаю, только сейчас всё начинается, ведь с четвертьфиналов будут очень сложные матчи.

Здесь права на ошибку нет, ведь остались только топ-игроки. Ко всему прочему добавляется и давление за результат.

Сейчас моя задача – сосредоточиться на следующей игре и работать. Конечно, я верю и хочу выиграть турнир, но сейчас я думаю о следующей игре.»

Ранее Свитолина прокомментировала свою победу над Вероникой Кудерметовой.

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Элина Свитолина Вероника Кудерметова Australian Open 2025
Олександр Сільченко Источник: Большой теннис Украины
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