Элина СВИТОЛИНА: «Хочу выиграть турнир, но теперь мысли о следующей игре»
Украинская теннисистка выступает на Australian Open 2025
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 27) вышла в четвертьфинал Australian Open 2025, одолев спортсменку без флага Веронику Кудерметову (WTA 75) в двух сетах (6:4, 6:1).
Свитолина также прокомментировала возможность выиграть Australian Open:
«Если честно, то еще все впереди. Финал вроде и близко, но на самом деле еще много матчей. Я не люблю много говорить об этом. Думаю, только сейчас всё начинается, ведь с четвертьфиналов будут очень сложные матчи.
Здесь права на ошибку нет, ведь остались только топ-игроки. Ко всему прочему добавляется и давление за результат.
Сейчас моя задача – сосредоточиться на следующей игре и работать. Конечно, я верю и хочу выиграть турнир, но сейчас я думаю о следующей игре.»
Ранее Свитолина прокомментировала свою победу над Вероникой Кудерметовой.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Во вторник на корты Мельбурна выйдет Марта – проведет четвертьфинал в паре
Гаэль не сумел доиграть поединок против Бена Шелтона, Янник Синнер прошел Хольгера Руне