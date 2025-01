СВИТОЛИНА: «Против россиянок вкладываю всю энергию. Выиграю или почти умру»

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 27) вышла в четвертьфинал Australian Open 2025, одолев спортсменку без флага Веронику Кудерметову (WTA 75) в двух сетах (6:4, 6:1).

После матча Элину на пресс-конференции спросили о ее беспроигрышной серии против россиянок с начала войны.

Элина Свитолина: «Я не делаю ничего особенного, когда играю против россиянок. Я просто чувствую, что дух в этих матчах другой. Я вкладываю всю свою энергию.

Если я не выиграю, то почти умру на корте. Ассоциации, которые вызывает у меня эта страна, очень тяжелые и болезненные для моего сердца. Поэтому, конечно, у меня есть дополнительная мотивация».

Для Свитолиной эта победа стала 8-й подряд над представительницами россии. Элина выиграла у всех теннисисток из болотной страны после 24 февраля 2022 года – полномасштабного вторжения рф на территорию Украины.

ВИДЕО. Пресс-конференция Элины Свитолиной

Svitolina asked about being undefeated vs. Russians since the start of the war. "I don't do anything different when I face a Russian. I just feel that the spirit is different. I put all my energy there. If I'm not gonna win I'm gonna almost die on the court. The associations I… pic.twitter.com/P9BYalsbZL