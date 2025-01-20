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Australian Open
20 января 2025, 09:37 | Обновлено 20 января 2025, 10:16
1509
3

СВИТОЛИНА: «Против россиянок вкладываю всю энергию. Выиграю или почти умру»

Украинская теннисистка вышла в четвертьфинал Australian Open 2025

20 января 2025, 09:37 | Обновлено 20 января 2025, 10:16
1509
3
СВИТОЛИНА: «Против россиянок вкладываю всю энергию. Выиграю или почти умру»
Australian Open 2025. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 27) вышла в четвертьфинал Australian Open 2025, одолев спортсменку без флага Веронику Кудерметову (WTA 75) в двух сетах (6:4, 6:1).

После матча Элину на пресс-конференции спросили о ее беспроигрышной серии против россиянок с начала войны.

Элина Свитолина: «Я не делаю ничего особенного, когда играю против россиянок. Я просто чувствую, что дух в этих матчах другой. Я вкладываю всю свою энергию.

Если я не выиграю, то почти умру на корте. Ассоциации, которые вызывает у меня эта страна, очень тяжелые и болезненные для моего сердца. Поэтому, конечно, у меня есть дополнительная мотивация».

Для Свитолиной эта победа стала 8-й подряд над представительницами россии. Элина выиграла у всех теннисисток из болотной страны после 24 февраля 2022 года – полномасштабного вторжения рф на территорию Украины.

ВИДЕО. Пресс-конференция Элины Свитолиной

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Элина Свитолина Australian Open 2025 Вероника Кудерметова
Николай Степанов Источник: X (Twitter)
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paw
Саме за це українці дуже люблять та поважають тебе, наша Еліночка!
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+9
Saar
Згоден! Кожен українець до рашистів відчуває ненависть, злість і помсту назавжди!
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+5
mevast
Президент готує указ...
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-1
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