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  4. У скольких россиянок выиграла Свитолина после 24 февраля 2022 года?
Australian Open
20 января 2025, 05:02 |
497
3

У скольких россиянок выиграла Свитолина после 24 февраля 2022 года?

20 января Элина одолела Веронику Кудерметову и вышла в четвертьфинал Aus Open 2025

20 января 2025, 05:02 |
497
3
У скольких россиянок выиграла Свитолина после 24 февраля 2022 года?
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

20 января украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 27) переиграла Веронику Кудерметову (WTA 75) в 1/8 финала Australian Open 2025.

Матч завершился со счетом 6:4, 6:1 в пользу украинки за 1 час и 20 минут. Следующей соперницей Элины на мейджоре станет или Елена Рыбакина, или Мэдисон Киз.

Для Свитолиной эта победа стала 8-й подряд над представительницами россии. Элина выиграла у всех теннисисток из страны 404 после 24 февраля 2022 года – полномасштабное вторжение россии на территорию Украины.

Всего за карьеру Элина провела 67 поединков против российских теннисисток и добыла 43 виктории.

Матчи Свитолиной против россиянок после 24 февраля 2022 года

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 3
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adidas777
Неймовірне досягнення Еліни! 
The spirit of Ukraine!!!
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0
Slavianist
🇺🇦Так, Еля молодець. Слава Україні! Бажаємо лише продовжити цю серію! За наш синьо-жовтий стяг і в подяку Збройним Силам України🇺🇦! Ну и у тех, что выиграла, заслуженно, сильнее их, но они все равно милые девушки❤️, Даша, Аня, да и Ника тоже. Ще раз слава Україні! До нових перемог!🇺🇦
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