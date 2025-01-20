У скольких россиянок выиграла Свитолина после 24 февраля 2022 года?

20 января украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 27) переиграла Веронику Кудерметову (WTA 75) в 1/8 финала Australian Open 2025.

Матч завершился со счетом 6:4, 6:1 в пользу украинки за 1 час и 20 минут. Следующей соперницей Элины на мейджоре станет или Елена Рыбакина, или Мэдисон Киз.

Для Свитолиной эта победа стала 8-й подряд над представительницами россии. Элина выиграла у всех теннисисток из страны 404 после 24 февраля 2022 года – полномасштабное вторжение россии на территорию Украины.

Всего за карьеру Элина провела 67 поединков против российских теннисисток и добыла 43 виктории.

Матчи Свитолиной против россиянок после 24 февраля 2022 года