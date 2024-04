Пегула отыграла 4 матчбола на тай-брейке и выбила Азаренко из Чарльстона

Американская теннисистка Джессика Пегула (WTA 5) вышла в полуфинал грунтового турнира WTA 500 в Чарльстоне (США).

В 1/4 финала американка в трех сетах вырвала победу у «нейтралки» Виктории Азаренко (WTA 26) за 2 часа и 37 минут.

WTA 500 Чарльстон. Грунт. 1/4 финала

Джессика Пегула (США) [1] – Виктория Азаренко [12] – 6:4, 3:6, 7:6 (9:7)

Это была 6-я встреча девушек. Пегула выиграла 3-й очный поединок.

Во 2-м сете Джессика побеждала 3:1, но проиграла 5 геймов подряд и позволила Азаренко сравнять счет по партиям. В 3-м сете у Пегулы было 4 матчбола на приеме в 10-м гейме, но их американка не сумела реализовать.

А вот на решающем тай-брейке отыгрываться пришлось уже самой Джессике, которая спасла 4 матчбола и все-таки вырвала победу.

В полуфинале Пегула встретится с 4-й сеяной Дарьей Касаткиной, которая в четвертьфинале выиграла у Жаклин Кристиан, а в 3-м раунде прошла украинку Ангелину Калинину.

