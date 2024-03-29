Уже было. Рыбакина повторила свое достижение в карьере

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (№4 WTA) сыграет в финале турнира WTA 1000, который проходит в Майами (США).

В 1/2 финала чемпионка Уимблдона-2022, напомним, обыграла бывшую первую ракетку мира Викторию Азаренко.

Будущий финал в Майами станет для Рыбакиной четвертым на турнирах WTA за первые три месяца сезона-2024. Ранее Елена играла в финалах турниров в Брисбене (Австралия), Абу-Даби (ОАЭ) и Дохе (Катар).

Рыбакина стала первой теннисисткой, пробившейся в четыре финала турниров WTA с начала этого сезона и повторила свое же достижение 2020 года.

Как известно, за титул в Майами Рыбакина сразится с американкой Даниэль Коллинс.