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WTA
29 марта 2024, 10:25 | Обновлено 29 марта 2024, 10:31
29
0

Уже было. Рыбакина повторила свое достижение в карьере

Представительница Казахстана вышла в финале супертурнира в Майами

29 марта 2024, 10:25 | Обновлено 29 марта 2024, 10:31
29
0
Уже было. Рыбакина повторила свое достижение в карьере
Getty Images/Global Images Ukraine. Елена Рыбакина

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (№4 WTA) сыграет в финале турнира WTA 1000, который проходит в Майами (США).

В 1/2 финала чемпионка Уимблдона-2022, напомним, обыграла бывшую первую ракетку мира Викторию Азаренко.

Будущий финал в Майами станет для Рыбакиной четвертым на турнирах WTA за первые три месяца сезона-2024. Ранее Елена играла в финалах турниров в Брисбене (Австралия), Абу-Даби (ОАЭ) и Дохе (Катар).

Рыбакина стала первой теннисисткой, пробившейся в четыре финала турниров WTA с начала этого сезона и повторила свое же достижение 2020 года.

Как известно, за титул в Майами Рыбакина сразится с американкой Даниэль Коллинс.

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Елена Рыбакина WTA Майами
Источник Sport.ua
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