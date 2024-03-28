Повесила баранку, но проиграла. Известна первая финалистка турнира в Майами

Четвертая ракетка мира Елена Рыбакина, которая выступает под флагом Казахстана, вышла в финал хардового турнира серии WTA 1000 в Майами (США).

В полуфинале престижных соревнований казахстанка в трех сетах переиграла «нейтральную» теннисистку Викторию Азаренко (WTA 32) из беларуси.

WTA 1000 Майами. Хард. 1/2 финала

Елена Рыбакина (Казахстан) [4] – Виктория Азаренко [27] – 6:4, 0:6, 7:6 (7:2)

Это была 4-я встреча теннисисток. Рыбакина выиграла все 4 очных поединка.

В финале тысячника Елена сыграет против победительница другого полуфинального поединка Екатерина Александрова (WTA 16) – Даниэль Коллинс (США, WTA 53).

Отметим, что Рыбакина играла в финале супертурнира в Майами и в прошлом году. Тогда она в двух партиях проиграла Петре Квитовой со счетом 6:7 (14:16), 2:6.