Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Есть еще порох. Квитова выиграла супертурнир в Майами
WTA
01 апреля 2023, 23:53 | Обновлено 02 апреля 2023, 00:03
362
3

Есть еще порох. Квитова выиграла супертурнир в Майами

33-летняя чешка стала лучшей на соревнованиях во Флориде, завоевав 30-й титул WTA в карьере

01 апреля 2023, 23:53 | Обновлено 02 апреля 2023, 00:03
362
3
Есть еще порох. Квитова выиграла супертурнир в Майами
Getty Images/Global Images Ukraine. Петра Квитова

Экс-вторая ракетка мира Петра Квитова (№12 WTA) выиграла турнир WTA 1000 в Майами.

В матче за титул 33-летняя чешская теннисистка переиграла седьмую ракетку мира Елену Рыбакину из Казахстана.

Майами. Финал
Петра Квитова (Украина) – Елена Рыбакина (Казахстан) – 7:6(14), 6:2

Квитова впервые с 2018 года выиграла турнир такой категории. После титула в Мадриде было три поражения в финалах (Дубай-2019, Доха-2020 и Цинциннати-2022). Всего это 9-й титул Петры на тысячниках, больше только у Виктории Азаренко (10) и Серены Уильямс (13).

С новой недели Квитова впервые с сентября 2021 года вернется в топ-10 мирового рейтинга.

По теме:
Петра КВИТОВА: «Игроков россии и беларуси не нужно допускать к Олимпиаде»
Квитова вышла в финал крупного турнира в Майами и поборется за 30-й трофей
Винстрик из 11 матчей. Определилась первая финалистка турнира в Майами
Петра Квитова Елена Рыбакина WTA Майами
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Алькарас покинет вершину. Стали известны финалисты Мастерса в Майами
Теннис | 01 апреля 2023, 08:14 6
Алькарас покинет вершину. Стали известны финалисты Мастерса в Майами
Алькарас покинет вершину. Стали известны финалисты Мастерса в Майами

Испанец не подтвердит свой успех прошлого года

WhoScored: Цыганков – один из худших в составе Жироны в игре с Эспаньйолом
Футбол | 01 апреля 2023, 18:13 20
WhoScored: Цыганков – один из худших в составе Жироны в игре с Эспаньйолом
WhoScored: Цыганков – один из худших в составе Жироны в игре с Эспаньйолом

Виктор получил оценку в 6.3 балла

Мудрик сыграл 57 минут против Астон Виллы, не реализовав два момента
Футбол | 01.04.2023, 20:55
Мудрик сыграл 57 минут против Астон Виллы, не реализовав два момента
Мудрик сыграл 57 минут против Астон Виллы, не реализовав два момента
Долгожданная победа Ротаня. Александрия на своем поле разгромила Ворсклу
Футбол | 01.04.2023, 16:57
Долгожданная победа Ротаня. Александрия на своем поле разгромила Ворсклу
Долгожданная победа Ротаня. Александрия на своем поле разгромила Ворсклу
Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Джермейн Франклин
Бокс | 01.04.2023, 21:20
Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Джермейн Франклин
Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Джермейн Франклин
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
captain2009
Петра неперевершена сьогодні! Gratulace! рибі вистачить і ІУ. Дуже якісний матч від Петри і заслужена перемога! 30й титул. 
Ответить
+4
KirTheKing
первый сет это шедевр.. рыбакина не выдержала напряжения первого сета и отключилась во втором.. а петруня это опытный боец, 2 раза шлем взять это не каждой чешке под силу..))
Ответить
0
Александр Науменко
Браво Петра! Жодної, враховуючи довгий тай-брейк, подвійної за матч, яка концентрація, яка відповідальність, яка жага до перемоги. А-у,  українки, вчиться.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Полный игнор. Девин Хейни не подал руку Ломаченко
ВИДЕО. Полный игнор. Девин Хейни не подал руку Ломаченко
31.03.2023, 04:55 8
Бокс
К Яремчуку есть интерес в немецкой Бундеслиге
К Яремчуку есть интерес в немецкой Бундеслиге
31.03.2023, 16:32 4
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик и Фьюри готовятся к большому бою»
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик и Фьюри готовятся к большому бою»
01.04.2023, 10:20 1
Бокс
Челси странно проиграл Астон Вилле, Мудрик мог забивать дважды
Челси странно проиграл Астон Вилле, Мудрик мог забивать дважды
01.04.2023, 21:23 35
Футбол
ДЕВУШКА ДНЯ. Сексуальная возлюбленная лидера сборной Шотландии
ДЕВУШКА ДНЯ. Сексуальная возлюбленная лидера сборной Шотландии
31.03.2023, 09:32 6
Футбол
Жирона с Цыганковым вырвала победу на 88-й минуте в игре с Эспаньолом
Жирона с Цыганковым вырвала победу на 88-й минуте в игре с Эспаньолом
01.04.2023, 17:01
Футбол
Снова ошибка. Билодид получила дисквалификацию во втором турнире подряд
Снова ошибка. Билодид получила дисквалификацию во втором турнире подряд
31.03.2023, 21:23 4
Другие виды
Промоутер Усика рассказал, как Александр отреагировал на срыв боя с Фьюри
Промоутер Усика рассказал, как Александр отреагировал на срыв боя с Фьюри
31.03.2023, 12:15 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности