Есть еще порох. Квитова выиграла супертурнир в Майами

Экс-вторая ракетка мира Петра Квитова (№12 WTA) выиграла турнир WTA 1000 в Майами.

В матче за титул 33-летняя чешская теннисистка переиграла седьмую ракетку мира Елену Рыбакину из Казахстана.

Майами. Финал

Петра Квитова (Украина) – Елена Рыбакина (Казахстан) – 7:6(14), 6:2

Квитова впервые с 2018 года выиграла турнир такой категории. После титула в Мадриде было три поражения в финалах (Дубай-2019, Доха-2020 и Цинциннати-2022). Всего это 9-й титул Петры на тысячниках, больше только у Виктории Азаренко (10) и Серены Уильямс (13).

С новой недели Квитова впервые с сентября 2021 года вернется в топ-10 мирового рейтинга.