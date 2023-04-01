Есть еще порох. Квитова выиграла супертурнир в Майами
33-летняя чешка стала лучшей на соревнованиях во Флориде, завоевав 30-й титул WTA в карьере
Экс-вторая ракетка мира Петра Квитова (№12 WTA) выиграла турнир WTA 1000 в Майами.
В матче за титул 33-летняя чешская теннисистка переиграла седьмую ракетку мира Елену Рыбакину из Казахстана.
Майами. Финал
Петра Квитова (Украина) – Елена Рыбакина (Казахстан) – 7:6(14), 6:2
Квитова впервые с 2018 года выиграла турнир такой категории. После титула в Мадриде было три поражения в финалах (Дубай-2019, Доха-2020 и Цинциннати-2022). Всего это 9-й титул Петры на тысячниках, больше только у Виктории Азаренко (10) и Серены Уильямс (13).
С новой недели Квитова впервые с сентября 2021 года вернется в топ-10 мирового рейтинга.
30th career singles title 🏆— wta (@WTA) April 1, 2023
1st Miami Open title 🌴@Petra_Kvitova snaps Rybakina's win streak, 7-6(14), 6-2!#MiamiOpen pic.twitter.com/A5cZ5FUCmm
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