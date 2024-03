Надаль снялся с Индиан-Уэллс. Его заменит «бедный» теннисист из Индии

37-летний легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль (АТР 652) снялся с хардового турнира АТР 1000 в Индиан-Уэллс (США).

Рафа выпустил заявление в своем Twitter:

«С большой печалью мне приходится отказаться от участия в этом замечательном турнире в Индиан-Уэллсе.



Все знают, как сильно я люблю это место и как люблю здесь играть. Это также одна из причин, почему я очень рано приехал сюда, чтобы потренироваться и попытаться подготовиться.

Я усердно работал и тренировался, и вы все знаете, что я прошел тест в эти выходные, но я не считаю себя готовым выступить на самом высоком уровне на таком важном турнире. Это нелегкое решение, на самом деле оно сложное, но я не могу лгать себе и тысячам болельщиков. Я буду скучать по всем вам, и я уверен, что турнир пройдёт с большим успехом»», – написал Надаль.

Рафаэля заменит лаки-лузер Сумит Нагал (АТР 101). В сентябре 2023 года представитель Индии заявлял, что на его счету всего 900 евро. В 1-м раунде он сыграет против Милоша Раонича.

Рафаэль Надаль отказался от выступлений на Открытом чемпионате Австралии 2024 из-за травмы бедра. В нынешнем сезоне испанец принял участие лишь в турнире в Брисбене, где дошел до четвертьфинала.

Пару дней назад испанец проиграл Карлосу Алькарасу в выставочном матче в Лас-Вегасе.

I have been working hard and practicing and you all know I took a test this weekend but I don’t find myself ready to play at the highest level at such an important event.

It is not an easy decision, it’s a tough one as a matter of fact but I can’t lie to myself and lie to the… pic.twitter.com/JslDFANMW8