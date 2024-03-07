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  4. Надаль снялся с Индиан-Уэллс. Его заменит «бедный» теннисист из Индии
ATP
07 марта 2024, 05:33 | Обновлено 07 марта 2024, 05:35
510
0

Надаль снялся с Индиан-Уэллс. Его заменит «бедный» теннисист из Индии

Возвращение легендарного Рафаэля откладывается, против Раонича выйдет Сумит Нагал

07 марта 2024, 05:33 | Обновлено 07 марта 2024, 05:35
510
0
Надаль снялся с Индиан-Уэллс. Его заменит «бедный» теннисист из Индии
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

37-летний легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль (АТР 652) снялся с хардового турнира АТР 1000 в Индиан-Уэллс (США).

Рафа выпустил заявление в своем Twitter:

«С большой печалью мне приходится отказаться от участия в этом замечательном турнире в Индиан-Уэллсе.

Все знают, как сильно я люблю это место и как люблю здесь играть. Это также одна из причин, почему я очень рано приехал сюда, чтобы потренироваться и попытаться подготовиться.

Я усердно работал и тренировался, и вы все знаете, что я прошел тест в эти выходные, но я не считаю себя готовым выступить на самом высоком уровне на таком важном турнире. Это нелегкое решение, на самом деле оно сложное, но я не могу лгать себе и тысячам болельщиков. Я буду скучать по всем вам, и я уверен, что турнир пройдёт с большим успехом»», – написал Надаль.

Рафаэля заменит лаки-лузер Сумит Нагал (АТР 101). В сентябре 2023 года представитель Индии заявлял, что на его счету всего 900 евро. В 1-м раунде он сыграет против Милоша Раонича.

Рафаэль Надаль отказался от выступлений на Открытом чемпионате Австралии 2024 из-за травмы бедра. В нынешнем сезоне испанец принял участие лишь в турнире в Брисбене, где дошел до четвертьфинала.

Пару дней назад испанец проиграл Карлосу Алькарасу в выставочном матче в Лас-Вегасе.

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Сумит Нагал Милош Раонич Рафаэль Надаль травма ATP Индиан-Уэллс
Источник Sport.ua
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