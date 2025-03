«Плохие новости для Плимута». Реакция болельщиков на травму Таловерова

Защитник «Плимута» и сборной Украины Максим Таловеров в текущем сезоне уже не сыграет. Игрок получил травму колена в последнем матче за клуб.

Травма не позволила Таловерову сыграть за сборную Украины в матчах Лиги наций против сборной Бельгии. Травма украинского футболиста стала ощутимым ударом для «Плимута», который в Чемпионшипе ведет отчаянную борьбу за выживание.

Kostyantyn: Здоровья ему. Очень сильно играл.

Ross Coleman: Имеет ли это значение, давайте будем честными. Мы все равно в беде.

dicky b: Позвольте мне проснуться в следующем сезоне.

Bradderz: Мы все равно были бы мертвы и похоронены, так что неважно, кто это подтвердит, это был один из самых ужасных сезонов за очень долгое время.

Микола Унгурян: неприятная новость, но он не ключевой игрок. Вряд ли можно назвать его достойной заменой ЦЗ тем, кто в основе, поэтому выздоровления и роста в профессиональном плане и добиться основы в составе и клуба в элитном дивизионе и в сборной.

ivankondrat96: Плохие новости для Плимута. Шансов на спасение все меньше.

Witch_In_Jail: Макси держись! Быстрого восстановления.

🇺🇦 ‘Plymouth Argyle defender Maksym Talovierov will miss the rest of the 2024/25 Championship campaign due to a knee injury, head coach Miron Muslic has confirmed.’



Thoughts, Greens? 🙃



🗞️ Chris Errington #pafc pic.twitter.com/ZLMrwAUFub