«Плохие новости для Плимута». Реакция болельщиков на травму Таловерова
Украинский защитник Максим Таловеров выбыл до конца сезона
Защитник «Плимута» и сборной Украины Максим Таловеров в текущем сезоне уже не сыграет. Игрок получил травму колена в последнем матче за клуб.
Травма не позволила Таловерову сыграть за сборную Украины в матчах Лиги наций против сборной Бельгии. Травма украинского футболиста стала ощутимым ударом для «Плимута», который в Чемпионшипе ведет отчаянную борьбу за выживание.
Kostyantyn: Здоровья ему. Очень сильно играл.
Ross Coleman: Имеет ли это значение, давайте будем честными. Мы все равно в беде.
dicky b: Позвольте мне проснуться в следующем сезоне.
Bradderz: Мы все равно были бы мертвы и похоронены, так что неважно, кто это подтвердит, это был один из самых ужасных сезонов за очень долгое время.
Микола Унгурян: неприятная новость, но он не ключевой игрок. Вряд ли можно назвать его достойной заменой ЦЗ тем, кто в основе, поэтому выздоровления и роста в профессиональном плане и добиться основы в составе и клуба в элитном дивизионе и в сборной.
ivankondrat96: Плохие новости для Плимута. Шансов на спасение все меньше.
Witch_In_Jail: Макси держись! Быстрого восстановления.
🇺🇦 ‘Plymouth Argyle defender Maksym Talovierov will miss the rest of the 2024/25 Championship campaign due to a knee injury, head coach Miron Muslic has confirmed.’— Argyle Life / Green & White Podcast (@ArgyleLife1886) March 25, 2025
Thoughts, Greens? 🙃
🗞️ Chris Errington #pafc pic.twitter.com/ZLMrwAUFub
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