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  4. «Плохие новости для Плимута». Реакция болельщиков на травму Таловерова
Англия
25 марта 2025, 17:58 |
331
1

«Плохие новости для Плимута». Реакция болельщиков на травму Таловерова

Украинский защитник Максим Таловеров выбыл до конца сезона

25 марта 2025, 17:58 |
331
1
«Плохие новости для Плимута». Реакция болельщиков на травму Таловерова
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Таловеров

Защитник «Плимута» и сборной Украины Максим Таловеров в текущем сезоне уже не сыграет. Игрок получил травму колена в последнем матче за клуб.

Травма не позволила Таловерову сыграть за сборную Украины в матчах Лиги наций против сборной Бельгии. Травма украинского футболиста стала ощутимым ударом для «Плимута», который в Чемпионшипе ведет отчаянную борьбу за выживание.

Kostyantyn: Здоровья ему. Очень сильно играл.

Ross Coleman: Имеет ли это значение, давайте будем честными. Мы все равно в беде.

dicky b: Позвольте мне проснуться в следующем сезоне.

Bradderz: Мы все равно были бы мертвы и похоронены, так что неважно, кто это подтвердит, это был один из самых ужасных сезонов за очень долгое время.

Микола Унгурян: неприятная новость, но он не ключевой игрок. Вряд ли можно назвать его достойной заменой ЦЗ тем, кто в основе, поэтому выздоровления и роста в профессиональном плане и добиться основы в составе и клуба в элитном дивизионе и в сборной.

ivankondrat96: Плохие новости для Плимута. Шансов на спасение все меньше.

Witch_In_Jail: Макси держись! Быстрого восстановления.

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Максим Таловеров Плимут чемпионат Англии по футболу Чемпионшип травма колена сборная Украины по футболу реакция болельщиков реакция читателей Sport.ua
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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Комментарии 1
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apepa
Даже без травмы Таловеров не помог бы Плимуту остацца в Чемпионшипе. Очень много брака было у него в последних играх.. Слабенький пока ЦЗ. И для сборной тоже...
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