159-я ракетка мира: На моем счету 900 евро. Инвестирую все, что зарабатываю
Сумит Нагал является первым номером Индии на протяжении многих лет
Первый номер Индии и 159-я ракетка мира Сумит Нагал заявил, что теннис не приносит ему большого заработка и его жизнь является далеко не самой лучшей:
«Если я посмотрю на свой банковский баланс, то у меня будет то же, что и в начале года – 900 евро. Я инвестирую все, что зарабатываю.
Я получаю некоторую помощь, получаю ежемесячную зарплату от IOCL, но у меня нет крупного спонсора... У меня нет никаких сбережений. Я просто выхожу на уровень безубыточности.
И это, если нужно, еще одно подтверждение того, что лишь несколько десятков профессиональных игроков умудряются хорошо зарабатывать этим видом спорта.
Недавно Онс Жабер и Новак Джокович от имени PTPA (Ассоциация профессиональных теннисистов) также высказались по этому поводу. Несмотря на то, что теннис является третьим по популярности видом спорта, лишь немногим спортсменам удается зарабатывать деньги для хорошей жизни.
Я чувствую, что мне не хватает поддержки, несмотря на то, что я являюсь номером один в Индии в течение многих лет, я чувствовал, что никто не хочет помочь мне после того, как мой рейтинг упал из-за моей травмы. В Индии так трудно найти финансовую помощь. Нам не хватает финансирования, нам не хватает системы».
Ранее первая ракетка мира Новак Джокович призвал букмекерские конторы делится с игроками прибылью.
No. 159 Sumit Nagal says he is not living a very good life, unable to make a living with tennis. 🇮🇳— Relevant Tennis (@RelevantTennis) September 20, 2023
"If I look at my bank balance, I have what I had at the start of the year: 900 euros. I am investing whatever I am making".
"I did get a bit of help, I get a monthly salary from… pic.twitter.com/xX01IF8lLO
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Также предусмотрены санкции для украинских фанатов
Главный тренер «ЛАСКа» – о матче против «Ливерпуля» в Лиге Европы