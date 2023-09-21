Джокович хочет, чтобы букмекерские конторы делились с игроками прибылью

Первый номер рейтинга АТР Новак Джокович потребовал, чтобы теннисистам была предоставлена справедливая доля прибыли от сделок с букмекерами.

Согласно сообщениям, ATP недавно подписала шестилетнее соглашение со Sportradar в качестве официального партнера по данным азартных игр. Стало известно, что ATP позволит Sportradar использовать и передавать данные игроков онлайн-букмекерам.

Ассоциация профессиональных теннисистов опубликовала в социальных сетях видео, в котором можно услышать, как серб выражает обеспокоенность по поводу несоответствия в коэффициенте распределения официальной прибыли от ставок. Он утверждал, что букмекерские конторы зарабатывают большие деньги и делятся прибылью с организациями, присутствующими в теннисном мире:

«Ставки официально оформлены. Это происходит, и букмекерские конторы зарабатывают на теннисе сотни миллионов долларов, а может быть, и миллиарды. Так что в этом есть огромная ценность. И многие заинтересованные стороны в теннисном мире также получают от этого выгоду. Но игроки получают более короткий конец палки и получают буквально ничего, ну или почти ничего», — сказал Новак.



24-кратный чемпион турниров Grand Slam отметил, что ATP отклоняется от сути дискуссии всякий раз, когда поднимается этот вопрос, и ставит под сомнение ответственность игрока за поддержание честности в теннисе. Он продолжил:

«Находясь в совете игроков ATP вот уже почти десять лет, всякий раз, когда мы затрагиваем эту тему, обычно в обсуждении всплывает честность, верно? Типа, нам нужно бороться, чтобы убедиться, что наш спорт остается чистым. Надо следить за тем, чтобы игроки не жульничали и не делали ставки, не ставили под угрозу турниры, говорят они. Я, конечно, поддерживаю это, но это какая-то психологическая игра. Вы сосредоточиваетесь на этом, и не будете говорить здесь о главной проблеме, о которой мы, игроки, должны знать», – заявил Джокович.

Ранее стало известно, что Новак Джокович пропустит Мастерса в Шанхае.