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ATP
21 сентября 2023, 17:21 |
503
2

Джокович хочет, чтобы букмекерские конторы делились с игроками прибылью

Новак призывает к справедливой доле теннисистов от прибыли со ставок

21 сентября 2023, 17:21 |
503
2
Джокович хочет, чтобы букмекерские конторы делились с игроками прибылью
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Первый номер рейтинга АТР Новак Джокович потребовал, чтобы теннисистам была предоставлена справедливая доля прибыли от сделок с букмекерами.

Согласно сообщениям, ATP недавно подписала шестилетнее соглашение со Sportradar в качестве официального партнера по данным азартных игр. Стало известно, что ATP позволит Sportradar использовать и передавать данные игроков онлайн-букмекерам.

Ассоциация профессиональных теннисистов опубликовала в социальных сетях видео, в котором можно услышать, как серб выражает обеспокоенность по поводу несоответствия в коэффициенте распределения официальной прибыли от ставок. Он утверждал, что букмекерские конторы зарабатывают большие деньги и делятся прибылью с организациями, присутствующими в теннисном мире:

«Ставки официально оформлены. Это происходит, и букмекерские конторы зарабатывают на теннисе сотни миллионов долларов, а может быть, и миллиарды. Так что в этом есть огромная ценность. И многие заинтересованные стороны в теннисном мире также получают от этого выгоду. Но игроки получают более короткий конец палки и получают буквально ничего, ну или почти ничего», — сказал Новак.

24-кратный чемпион турниров Grand Slam отметил, что ATP отклоняется от сути дискуссии всякий раз, когда поднимается этот вопрос, и ставит под сомнение ответственность игрока за поддержание честности в теннисе. Он продолжил:

«Находясь в совете игроков ATP вот уже почти десять лет, всякий раз, когда мы затрагиваем эту тему, обычно в обсуждении всплывает честность, верно? Типа, нам нужно бороться, чтобы убедиться, что наш спорт остается чистым. Надо следить за тем, чтобы игроки не жульничали и не делали ставки, не ставили под угрозу турниры, говорят они. Я, конечно, поддерживаю это, но это какая-то психологическая игра. Вы сосредоточиваетесь на этом, и не будете говорить здесь о главной проблеме, о которой мы, игроки, должны знать», – заявил Джокович.

Ранее стало известно, что Новак Джокович пропустит Мастерса в Шанхае.

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Новак Джокович букмекеры азарт ставки ATP
Источник Sportskeeda
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valerafan1
Потрібно ділитися з бідняками типу Джоковича.
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AndiM
Комуняка йо...на , ти що мало заробляєш?
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