Джокович не сыграет на Мастерсе в Шанхае

Лидер мирового рейтинга АТР Новак Джокович не сыграет на Мастерсе в китайском Шанхае, который пройдет с 4 до 15 октября.

«Многие годы одним из мест, где меня поддерживали больше всего, был Китай. Шанхай всегда был одним из моих самых любимых турниров в сезоне. Буду скучать по своим китайским болельщикам. Надеюсь, что еще смогу приехать в Китай и снова сыграть перед вами», – написал Джокович.

Новак Джокович выигрывал Мастерс в Шанхае четыре раза. Также в 2008 году серб выиграл Итоговый турнир АТР, который проходил в Шанхае.

Over the years, some of the best support I receive anywhere in the world is in China. Shanghai has always been one of my favorite tournaments in the season. I will be missing my #NoleFam in China. I hope that I can come back to China in the future and play in front of all of you…