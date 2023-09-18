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ATP
18 сентября 2023, 19:03 | Обновлено 18 сентября 2023, 19:54
304
0

Джокович не сыграет на Мастерсе в Шанхае

Новак Джокович снялся с турнира в Китае

18 сентября 2023, 19:03 | Обновлено 18 сентября 2023, 19:54
304
0
Джокович не сыграет на Мастерсе в Шанхае
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Лидер мирового рейтинга АТР Новак Джокович не сыграет на Мастерсе в китайском Шанхае, который пройдет с 4 до 15 октября.

«Многие годы одним из мест, где меня поддерживали больше всего, был Китай. Шанхай всегда был одним из моих самых любимых турниров в сезоне. Буду скучать по своим китайским болельщикам. Надеюсь, что еще смогу приехать в Китай и снова сыграть перед вами», – написал Джокович.

Новак Джокович выигрывал Мастерс в Шанхае четыре раза. Также в 2008 году серб выиграл Итоговый турнир АТР, который проходил в Шанхае.

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Источник Twitter
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