ВИДЕО. Роджер Федерер спустя три года объявил о возвращении на корт

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ATP
12 августа 2025, 17:39 | Обновлено 12 августа 2025, 17:51
Легенда мирового тенниса сыграет в Шанхае в показательном парном матче

Getty Images/Global Images Ukraine. Роджер Федерер

Легенда мирового тенниса Роджер Федерер объявил о своем возвращении на корт впервые после завершения карьеры в сентябре 2022 года. Об этом стало известно из официального видео турнира Shanghai Masters.

Последний официальный матч Федерер провел в паре с Рафаэлем Надалем на Кубке Лэйвера в 2022 году. В одиночном разряде он в последний раз выходил на корт еще в 2021 году, когда остановился в четвертьфинале Уимблдона.

42-летний швейцарец вернется на арену в Шанхае 10 октября, чтобы сыграть в показательном парном матче среди знаменитостей.

Роджер Федерер: «Это Роджер, и я очень рад вернуться на стадион в Шанхае на Shanghai Masters. Шанхай всегда был для меня особенным местом с замечательными болельщиками, незабываемыми воспоминаниями и настоящей любовью к игре».

Шанхай — счастливое место для Роджера. Он трижды выигрывал местный Мастерс (2006, 2014, 2017) и еще дважды играл в финалах (2007, 2010).

За карьеру Федерер завоевал 103 одиночных трофея ATP (второй показатель в истории Открытой эры после Джимми Коннорса), а также 8 в парном разряде. Роджер является 20-кратным чемпионом турниров Grand Slam и рекордсменом Уимблдона по количеству побед (8). Больше титулов на мэйджорах имеют только Новак Джокович (24) и Рафаэль Надаль (22).

ВИДЕО. Роджер Федерер спустя 3 года объявил о возвращении на корт

Николай Степанов Источник: X (Twitter)
