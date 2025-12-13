ВИДЕО. Хавбек Тоттенхэма показал, как восстанавливается после травмы колена
Спортивный врач Дмитрий Бабелюк оценил усилия Джеймса Мэддисона
Полузащитник «Тоттенхэма» Джеймс Мэддисон показал в видео, как восстанавливается после травмы колена.
Спортивный врач Дмитрий Бабелюк оценил усилия английского футболиста:
«Новое видео Мэддисона об особенностях его восстановления. 47 минут, конечно, немного слишком долго для такого контента, но несколько интересных вещей почерпнуть все же стоит.
Важно подчеркнуть, как в «Тоттенхэме» используют лазер и электростимуляцию – как 5 минут перед основной работой и сугубо с функциональной целью (активировать мышцу, помочь сформироваться рубцу), а не лечебной, как во многих местах в Украине.
Основной фокус работы Мэддисона – на физических упражнениях. Большинство из них на 12-й неделе отведения уже становятся футбол-специфическими. То есть работа с мячом, смена направления, баланс, резкие взрывные движения.
Не устаю повторять о важности антигравитационной дорожки ALTER-G. Это то, с чем я не сталкивался в Украине, но что является must have для клубов в Европе на топовом уровне. Ни одна реабилитация травм нижних конечностей не проходит без постепенного прогресса на ALTER-G.
Ну и в целом заметно, насколько Джеймс социальный. Пребывание в коллективе дает ему необходимую психологическую поддержку в такой одинокой и длительной работе, как восстановление после травмы крестов».
ВИДЕО. Хавбек Тоттенхэма показал, как восстанавливается после травмы колена
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Издание Tuttomercatoweb считает защитника Алиу Тиаре главным антигероем встречи
Анонсируем предстоящие поединки в чемпионате Италии