Англия
13 декабря 2025, 05:34 | Обновлено 13 декабря 2025, 06:08
ВИДЕО. Хавбек Тоттенхэма показал, как восстанавливается после травмы колена

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк оценил усилия Джеймса Мэддисона

Джеймс Мэддисон

Полузащитник «Тоттенхэма» Джеймс Мэддисон показал в видео, как восстанавливается после травмы колена.

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк оценил усилия английского футболиста:

«Новое видео Мэддисона об особенностях его восстановления. 47 минут, конечно, немного слишком долго для такого контента, но несколько интересных вещей почерпнуть все же стоит.

Важно подчеркнуть, как в «Тоттенхэме» используют лазер и электростимуляцию – как 5 минут перед основной работой и сугубо с функциональной целью (активировать мышцу, помочь сформироваться рубцу), а не лечебной, как во многих местах в Украине.

Основной фокус работы Мэддисона – на физических упражнениях. Большинство из них на 12-й неделе отведения уже становятся футбол-специфическими. То есть работа с мячом, смена направления, баланс, резкие взрывные движения.

Не устаю повторять о важности антигравитационной дорожки ALTER-G. Это то, с чем я не сталкивался в Украине, но что является must have для клубов в Европе на топовом уровне. Ни одна реабилитация травм нижних конечностей не проходит без постепенного прогресса на ALTER-G.

Ну и в целом заметно, насколько Джеймс социальный. Пребывание в коллективе дает ему необходимую психологическую поддержку в такой одинокой и длительной работе, как восстановление после травмы крестов».

Николай Степанов Источник: Hospital Pass
