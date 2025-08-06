ФОТО. Шесть Королей. Обнародован официальный постер турнира Six Kings Slam
На выставочном турнире сыграют Синнер, Алькарас, Джокович, Зверев, Дрейпер и Фритц
6 августа Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль-Шейх показал официальный постер на выставочный теннисный турнир Six Kings Slam.
Соревнования пройдут с 15 по 18 октября в Эр-Рияде. Участие примут шесть топовых теннисистов: Янник Синнер, Карлос Алькарас, Новак Джокович, Александр Зверев, Джек Дрейпер и Тейлор Фритц.
Организаторы пока что не огласили призовой фонд. В прошлом году общие призовые составили 15 миллионов долларов, а победитель – Янник Синнер – забрал чек в 6 миллионов. Остальные участники получили по 1.5 млн.
ФОТО. Шесть Королей. Обнародован официальный постер турнира Six Kings Slam
For all the tennis lovers 🎾— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) August 6, 2025
The kings are back 👑
The world’s top 6 tennis players clash in #SixKingsSlam
Championship, part of #RiyadhSeason this October 🔥😎#BigTime pic.twitter.com/KdUg2MSYra
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