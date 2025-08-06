6 августа Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль-Шейх показал официальный постер на выставочный теннисный турнир Six Kings Slam.

Соревнования пройдут с 15 по 18 октября в Эр-Рияде. Участие примут шесть топовых теннисистов: Янник Синнер, Карлос Алькарас, Новак Джокович, Александр Зверев, Джек Дрейпер и Тейлор Фритц.

Организаторы пока что не огласили призовой фонд. В прошлом году общие призовые составили 15 миллионов долларов, а победитель – Янник Синнер – забрал чек в 6 миллионов. Остальные участники получили по 1.5 млн.

ФОТО. Шесть Королей. Обнародован официальный постер турнира Six Kings Slam