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06 августа 2025, 17:52 |
116
0

ФОТО. Шесть Королей. Обнародован официальный постер турнира Six Kings Slam

На выставочном турнире сыграют Синнер, Алькарас, Джокович, Зверев, Дрейпер и Фритц

06 августа 2025, 17:52 |
116
0
ФОТО. Шесть Королей. Обнародован официальный постер турнира Six Kings Slam
Six Kings Slam

6 августа Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль-Шейх показал официальный постер на выставочный теннисный турнир Six Kings Slam.

Соревнования пройдут с 15 по 18 октября в Эр-Рияде. Участие примут шесть топовых теннисистов: Янник Синнер, Карлос Алькарас, Новак Джокович, Александр Зверев, Джек Дрейпер и Тейлор Фритц.

Организаторы пока что не огласили призовой фонд. В прошлом году общие призовые составили 15 миллионов долларов, а победитель – Янник Синнер – забрал чек в 6 миллионов. Остальные участники получили по 1.5 млн.

ФОТО. Шесть Королей. Обнародован официальный постер турнира Six Kings Slam

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фото Турки Аль-Шейх Янник Синнер Карлос Алькарас (теннисист) Джек Дрейпер Новак Джокович Александр Зверев Тейлор Фритц
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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