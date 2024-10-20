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20 октября 2024, 00:15 | Обновлено 20 октября 2024, 00:27
609
2

Битва за $6 миллионов. Синнер и Алькарас определили чемпиона в Эр-Рияде

Янник одолел Карлоса в трех сетах и победил на выставочном турнире Six Kings Slam

20 октября 2024, 00:15 | Обновлено 20 октября 2024, 00:27
609
2
Битва за $6 миллионов. Синнер и Алькарас определили чемпиона в Эр-Рияде
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер и Карлос Алькарас

Первый номер рейтинга АТР Янник Синнер (Италия) стал чемпионом выставочного турнира Six Kings Slam, который проводился в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

В финале итальянец в трех сетах переиграл Карлоса Алькараса (Испания, ATP 2) за 2 часа и 21 минуту.

Six Kings Slam. Финал

Янник Синнер (Италия) – Карлос Алькарас (Испания) – 6:7 (5:7), 6:3, 6:3

Ранее соперники провели 10 очных поединков на официальных соревнованиях. Сегодня Синнер выиграл пятую личную встречу.

Синнер на Six Kings Slam, помимо Алькараса, также одолел Даниила Медведева и Новака Джоковича. Карлитос, в свою очередь, переиграл Хольгера Руне и Рафаэля Надаля.

За победу на кортах Эр-Рияда Янник получит чек в 6 миллионов долларов. Ранее состоялась поединок за третье место, в котором Новак Джокович обыграл Рафаэля Надаля.

Фотогалерея матча Янник Синнер – Карлос Алькарас

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Six Kings Slam Янник Синнер Карлос Алькарас (теннисист) фото фотогалерея
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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Мосій Шило
Відійшла в історію епоха протистояння трьох великих майстрів тенісуНадаля,Федерера  та Джоковича.Ми станемо свідками боротьби двох молодих майстрів,які будуть задавати тон у найближче десятиліття.
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+2
Saar
Сіннер - найкращий! Браво!
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-2
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