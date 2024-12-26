ВИДЕО. Суперсэйв Бернда Лено, который спас победу для Фулхэма над Челси
Для синих гол забил Коул Палмер, однако хозяева поля проиграли матч
26 декабря на стадионе «Стэмфорд Бридж» состоялся матч 18-го тура АПЛ между «Челси» и «Фулхэмом».
Для синих гол забил Коул Палмер, однако хозяева поля проиграли матч со счетом 1:2.
❗️ ВИДЕО на канале 100 минут АПЛ: суперсэйв Бернда Лено
В компенсированное время голкипер гостей Бернд Лено совершил суперсэйв, который позволил «Фулхэму» сохранить перевес в счете.
АПЛ. 18-й тур. 26 декабря
Челси – Фулхэм – 1:2
Голы: Палмер, 16 – Уилсон, 82, Мунис, 90+5
ВИДЕО. Суперсэйв Лено, который спас победу для Фулхэма над Челси
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