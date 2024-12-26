ВИДЕО. Суперсэйв Бернда Лено, который спас победу для Фулхэма над Челси

26 декабря на стадионе «Стэмфорд Бридж» состоялся матч 18-го тура АПЛ между «Челси» и «Фулхэмом».

Для синих гол забил Коул Палмер, однако хозяева поля проиграли матч со счетом 1:2.

❗️ ВИДЕО на канале 100 минут АПЛ: суперсэйв Бернда Лено

В компенсированное время голкипер гостей Бернд Лено совершил суперсэйв, который позволил «Фулхэму» сохранить перевес в счете.

АПЛ. 18-й тур. 26 декабря

Челси – Фулхэм – 1:2

Голы: Палмер, 16 – Уилсон, 82, Мунис, 90+5

ВИДЕО. Суперсэйв Лено, который спас победу для Фулхэма над Челси