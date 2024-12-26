Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Как Лестер шокировал Ливерпуль в начале матча
Англия
26 декабря 2024, 22:21 | Обновлено 26 декабря 2024, 22:52
534
0

ВИДЕО. Как Лестер шокировал Ливерпуль в начале матча

Лисы забили гол на 6-й минуте встречи

26 декабря 2024, 22:21 | Обновлено 26 декабря 2024, 22:52
534
0
ВИДЕО. Как Лестер шокировал Ливерпуль в начале матча
Getty Images/Global Images Ukraine

26 декабря проходит матч 18-го тура Английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Лестером».

Игра проходит на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.

Уже на 6-й минуте матча нападающий «Лестера» Стефи Мавидиди с фланга прострелил на Джордана Айю, который отличился в ворота «Ливерпуля».

Для Айю этот гол стал 4-м в нынешнем сезоне АПЛ.

ВИДЕО. Как Лестер шокировал Ливерпуль в начале матча

По теме:
ВИДЕО. Ливерпуль уже впереди. Мерсисайдцы забили второй гол Лестеру
Ливерпуль – Лестер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Счастье длилось недолго. Ливерпуль сравнял счет в матче с Лестером
Ливерпуль Лестер Ливерпуль - Лестер Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Джордан Айю видео голов и обзор
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фрэнк УОРРЕН: «Я пересмотрел реванш Усика и Фьюри и понял одно»
Бокс | 26 декабря 2024, 09:22 14
Фрэнк УОРРЕН: «Я пересмотрел реванш Усика и Фьюри и понял одно»
Фрэнк УОРРЕН: «Я пересмотрел реванш Усика и Фьюри и понял одно»

Промоутер уверен, что Тайсона должны были выбрать победителем

Место Усика шокирует, как считали? Обновлен рейтинг лучших боксеров планеты
Бокс | 26 декабря 2024, 08:22 3
Место Усика шокирует, как считали? Обновлен рейтинг лучших боксеров планеты
Место Усика шокирует, как считали? Обновлен рейтинг лучших боксеров планеты

Лидирует в рейтинге Наоя Иноуэ

«Я слишком умен для этого дерьма». Экс-форвард Динамо – о внебрачных детях
Футбол | 26.12.2024, 23:22
«Я слишком умен для этого дерьма». Экс-форвард Динамо – о внебрачных детях
«Я слишком умен для этого дерьма». Экс-форвард Динамо – о внебрачных детях
Кудровка прервала отпуск и планирует бороться за место в УПЛ
Футбол | 26.12.2024, 20:46
Кудровка прервала отпуск и планирует бороться за место в УПЛ
Кудровка прервала отпуск и планирует бороться за место в УПЛ
КОЛДУЭЛЛ: «Знаете, что было бы, если б Усик и Фьюри провели 10 боев?»
Бокс | 26.12.2024, 02:27
КОЛДУЭЛЛ: «Знаете, что было бы, если б Усик и Фьюри провели 10 боев?»
КОЛДУЭЛЛ: «Знаете, что было бы, если б Усик и Фьюри провели 10 боев?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Не Бущан. Президент Динамо признался, кто сейчас лучший украинский вратарь
Не Бущан. Президент Динамо признался, кто сейчас лучший украинский вратарь
25.12.2024, 11:04 1
Футбол
«Он какой-то придурок». Уоррен высказался о реванше Усика с Фьюри
«Он какой-то придурок». Уоррен высказался о реванше Усика с Фьюри
26.12.2024, 07:50 2
Бокс
БРЕДЛИ: «Усик не величайший в истории, остановите это дерьмо. Вы шутите?»
БРЕДЛИ: «Усик не величайший в истории, остановите это дерьмо. Вы шутите?»
25.12.2024, 08:24 20
Бокс
Фьюри – шестой, где Усик? Обновился рейтинг лучших боксеров хевивейта
Фьюри – шестой, где Усик? Обновился рейтинг лучших боксеров хевивейта
25.12.2024, 13:46
Бокс
«Вопрос нескольких дней». Забарный близок к переходу в топ-клуб
«Вопрос нескольких дней». Забарный близок к переходу в топ-клуб
25.12.2024, 12:36 37
Футбол
ФОТО. Голкипер сборной Украины женился
ФОТО. Голкипер сборной Украины женился
25.12.2024, 23:51 6
Футбол
ФОТО. Андрей Лунин выбрал очень необычную страну для новогодних каникул
ФОТО. Андрей Лунин выбрал очень необычную страну для новогодних каникул
26.12.2024, 05:25 12
Футбол
Какие две страны получат дополнительные путевки в ЛЧ? Рейтинг сезона УЕФА
Какие две страны получат дополнительные путевки в ЛЧ? Рейтинг сезона УЕФА
25.12.2024, 22:30 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем