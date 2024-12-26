Англия26 декабря 2024, 22:21 | Обновлено 26 декабря 2024, 22:52
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ВИДЕО. Как Лестер шокировал Ливерпуль в начале матча
Лисы забили гол на 6-й минуте встречи
26 декабря 2024, 22:21 | Обновлено 26 декабря 2024, 22:52
534
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26 декабря проходит матч 18-го тура Английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Лестером».
Игра проходит на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.
Уже на 6-й минуте матча нападающий «Лестера» Стефи Мавидиди с фланга прострелил на Джордана Айю, который отличился в ворота «Ливерпуля».
Для Айю этот гол стал 4-м в нынешнем сезоне АПЛ.
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