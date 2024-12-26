26 декабря проходит матч 18-го тура Английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Лестером».

Игра проходит на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.

Уже на 6-й минуте матча нападающий «Лестера» Стефи Мавидиди с фланга прострелил на Джордана Айю, который отличился в ворота «Ливерпуля».

Для Айю этот гол стал 4-м в нынешнем сезоне АПЛ.

ВИДЕО. Как Лестер шокировал Ливерпуль в начале матча