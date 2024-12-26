«Это урок, который мы должны усвоить». Мареска – о поражении от Фулхэма

26 декабря состоялся матч 18-го тура Английской Премьер-лиги между «Челси» и «Фулхэмом» (1:2). Главный тренер «синих» Энцо Мареска прокомментировал поражение:

«В первом тайме я чувствовал, что мы очень хорошо контролировали, мы забили гол и создавали моменты, а затем во втором тайме, я думаю, мы дали им слишком много свободы в первые 15 или 20 минут. Даже когда они сравняли, у нас было несколько хороших моментов.

Трудно найти такую команду, как они, с таким количеством игроков, которые могут много бегать. Думаю, в первом тайме мы хорошо их останавливали.

Для меня это игра, в которой перед тем, как атаковать, нужно отдавать пасы, пасы, пасы, потому что это приближает команду к воротам, и в тот момент, когда мы теряем мяч, мы можем быть агрессивными. Но если мы будем атаковать одной-двумя передачами, то мы будем уязвимыми, открытыми, и нам могут навредить. Но это урок, который мы должны усвоить».

В турнирной таблице «Челси», имея в своем активе 35 очков, занимает второе место.