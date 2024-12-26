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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Дуду вернулся в клуб, из которого переходил в Динамо за €5 млн
Бразилия
26 декабря 2024, 22:46 |
486
0

ОФИЦИАЛЬНО. Дуду вернулся в клуб, из которого переходил в Динамо за €5 млн

Спустя 13 лет футболист снова стал игроком «Крузейро»

26 декабря 2024, 22:46 |
486
0
ОФИЦИАЛЬНО. Дуду вернулся в клуб, из которого переходил в Динамо за €5 млн
cruzeiro.com.br

32-летний атакующий полузащитник «Палмейраса» Дуду вернулся в родной для него клуб, где и начиналась его профессиональная карьера – «Крузейро».

В стан «лис» Дуду перешел на правах свободного агента, так как в конце декабря у него истекает контракт с «Палмейрасом».

Трудовой договор с «Крузейро» у хавбека рассчитан до 2027 года.

В Украине Дуду могут помнить по выступлениям за «Динамо». В киевский клуб хавбек перебирался в августе 2011 года за 5 миллионов евро именно из «Крузейро», однако выстроить карьеру в Европе у него не получилось.

В 2015-м Дуду за 3 миллиона евро был продан в «Палмейрас», за который он провел 451 поединок и четырежды становился чемпионом Бразилии.

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Дуду Крузейро Динамо Киев трансферы Палмейрас
Алексей Сливченко Источник: ФК Крузейро
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