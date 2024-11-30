Экс-хав Динамо покинет Палмейрас. Он сыграл 451 поединок за эту команду

32-летний вингер «Палмейраса» Дуду, известный в Украине по выступлениям за «Динамо», зимой покинет клуб из Сан-Паулу.

Сообщается, что Дуду переберется в «Крузейро», который выплатит за игрока компенсацию, так как контракт хавбека с «Палмейрасом» действует до конца января 2026 года.

В течение нескольких лет Дуду был безусловным лидером и любимчиком болельщиков «Палмейраса», однако в текущем сезоне получал крайне мало игровой практики, что и побудило его пойти на смену команды.

Примечательно, что о переходе Дуду в «Крузейро» сообщалось еще в июне нынешнего года, причем даже официально, однако в последний момент трансфер тогда все-таки сорвался.

За «Динамо» Дуду выступал с 2011 по 2014 годы, проведя 32 официальных матча (4 гола, 5 ассистов).