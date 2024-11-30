Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-хав Динамо покинет Палмейрас. Он сыграл 451 поединок за эту команду
Бразилия
30 ноября 2024, 23:38 |
221
0

Экс-хав Динамо покинет Палмейрас. Он сыграл 451 поединок за эту команду

На счету Дуду 87 голов и 101 результативная передача за коллектив из Сан-Паулу

30 ноября 2024, 23:38 |
221
0
Экс-хав Динамо покинет Палмейрас. Он сыграл 451 поединок за эту команду
Getty Images/Global Images Ukraine. Дуду

32-летний вингер «Палмейраса» Дуду, известный в Украине по выступлениям за «Динамо», зимой покинет клуб из Сан-Паулу.

Сообщается, что Дуду переберется в «Крузейро», который выплатит за игрока компенсацию, так как контракт хавбека с «Палмейрасом» действует до конца января 2026 года.

В течение нескольких лет Дуду был безусловным лидером и любимчиком болельщиков «Палмейраса», однако в текущем сезоне получал крайне мало игровой практики, что и побудило его пойти на смену команды.

Примечательно, что о переходе Дуду в «Крузейро» сообщалось еще в июне нынешнего года, причем даже официально, однако в последний момент трансфер тогда все-таки сорвался.

За «Динамо» Дуду выступал с 2011 по 2014 годы, проведя 32 официальных матча (4 гола, 5 ассистов).

По теме:
Самый богатый клуб хочет приобрести Мудрика зимой. Есть еще один вариант
Новая звезда Парижа. ПСЖ готов заманить Салаха феноменальными деньгами
Анчелотти разочаровался в игроке Реала и выставил его на трансфер
Дуду Палмейрас Крузейро трансферы Динамо Киев
Алексей Сливченко Источник: Portal do Palmeirense
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фонсека нашел негатив в спокойной победе Милана в Серии А
Футбол | 30 ноября 2024, 23:19 0
Фонсека нашел негатив в спокойной победе Милана в Серии А
Фонсека нашел негатив в спокойной победе Милана в Серии А

Специалист заявил, что нужно работать над реализацией

Достойный результат. Украина финишировала шестой в смешанной эстафете КМ
Биатлон | 30 ноября 2024, 18:10 15
Достойный результат. Украина финишировала шестой в смешанной эстафете КМ
Достойный результат. Украина финишировала шестой в смешанной эстафете КМ

Команду представляли Кристина Дмитренко, Юлия Джима, Антон Дудченко и Виталий Мандзын

Джордж ФОРМАН: «Знаете, кто смог бы победить праймового Майка Тайсона?»
Бокс | 30.11.2024, 00:01
Джордж ФОРМАН: «Знаете, кто смог бы победить праймового Майка Тайсона?»
Джордж ФОРМАН: «Знаете, кто смог бы победить праймового Майка Тайсона?»
Фьюри есть, где Усик? Опубликован рейтинг самых богатых боксеров в истории
Бокс | 30.11.2024, 13:16
Фьюри есть, где Усик? Опубликован рейтинг самых богатых боксеров в истории
Фьюри есть, где Усик? Опубликован рейтинг самых богатых боксеров в истории
«Усик соврал нам». Дэвис обвинил украинского чемпиона во лжи
Бокс | 30.11.2024, 16:39
«Усик соврал нам». Дэвис обвинил украинского чемпиона во лжи
«Усик соврал нам». Дэвис обвинил украинского чемпиона во лжи
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Экс-вратарь сборной Украины: «Раньше был Шевченко, сейчас Биловар».
Экс-вратарь сборной Украины: «Раньше был Шевченко, сейчас Биловар».
29.11.2024, 15:03 1
Футбол
ВИДЕО. Ингулец на первой минуте матча забил супергол в ворота Ворсклы
ВИДЕО. Ингулец на первой минуте матча забил супергол в ворота Ворсклы
29.11.2024, 16:13 1
Футбол
«Он разочарован». В Англии оценили игру Мудрика в Лиге конференций
«Он разочарован». В Англии оценили игру Мудрика в Лиге конференций
29.11.2024, 12:56 1
Футбол
Челси получил предложения по Мудрику от двух клубов АПЛ. Сколько хотят?
Челси получил предложения по Мудрику от двух клубов АПЛ. Сколько хотят?
30.11.2024, 20:06 43
Футбол
В Реале нашли виновного в бедах команды. Это не Мбаппе и даже не Анчелотти
В Реале нашли виновного в бедах команды. Это не Мбаппе и даже не Анчелотти
29.11.2024, 12:14 2
Футбол
Юрий МАКСИМОВ: «Уже на первой минуте игра закончилась»
Юрий МАКСИМОВ: «Уже на первой минуте игра закончилась»
29.11.2024, 19:06 4
Футбол
«Этого нельзя делать». Известный тренер назвал причину побед Усика
«Этого нельзя делать». Известный тренер назвал причину побед Усика
29.11.2024, 12:39 2
Бокс
Двое хоккеистов отказались выступать за сборную Украины
Двое хоккеистов отказались выступать за сборную Украины
29.11.2024, 00:15 5
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем