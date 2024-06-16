ОФИЦИАЛЬНО. Экс-вингер Динамо сменил Палмейрас на Крузейро

32-летний вингер «Палмейраса» Дуду, который известен в Украине по выступлениям за «Динамо», продолжит карьеру в «Крузейро».

«Лисы» объявили о достижении соглашения по переходу Дуду на постоянной основе, однако детали сделки предпочли не раскрывать.

Ожидается, что Дуду присоединится к «Крузейро» уже на следующей неделе.

За «Палмейрас» Дуду выступал с января 2015 года (с перерывом на сезон в Катаре за «Аль-Духаиль»), когда перебрался в Бразилию из «Динамо» за 3 миллиона евро.

По состоянию на весну минувшего года Дуду входил в десятку наиболее высокооплачиваемых игроков Америки. Его оклад в «Палмейрасе» составлял 5,5 миллионов долларов в год.