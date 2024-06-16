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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-вингер Динамо сменил Палмейрас на Крузейро
Бразилия
16 июня 2024, 11:36 |
516
1

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-вингер Динамо сменил Палмейрас на Крузейро

Очевидно, Дуду плавно подходит к завершению карьеры

16 июня 2024, 11:36 |
516
1
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-вингер Динамо сменил Палмейрас на Крузейро
x.com/Cruzeiro

32-летний вингер «Палмейраса» Дуду, который известен в Украине по выступлениям за «Динамо», продолжит карьеру в «Крузейро».

«Лисы» объявили о достижении соглашения по переходу Дуду на постоянной основе, однако детали сделки предпочли не раскрывать.

Ожидается, что Дуду присоединится к «Крузейро» уже на следующей неделе.

За «Палмейрас» Дуду выступал с января 2015 года (с перерывом на сезон в Катаре за «Аль-Духаиль»), когда перебрался в Бразилию из «Динамо» за 3 миллиона евро.

По состоянию на весну минувшего года Дуду входил в десятку наиболее высокооплачиваемых игроков Америки. Его оклад в «Палмейрасе» составлял 5,5 миллионов долларов в год.

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Дуду Крузейро Палмейрас трансферы Динамо Киев
Алексей Сливченко Источник: ФК Крузейро
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Eugenii Skrypka
Идиоты такого футболиста нелроценили
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