Впервые за 15 лет в МЮ. Бруну Фернандеш получил три удаления в сезоне

Вечером 26 декабря состоялся матч 18-го тура АПЛ между Вулверхэмптоном и Манчестер Юнайтед.

Команды в Boxing Day встретились на стадионе Молинью, и хозяева поля одержали победу (2:0).

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Второй тайм гости провели вдесятером. На 47-й минуте португалец Бруну Фернандеш сыграл грубо и был удален с поля из-за второго предупреждения.

Первый горчичник Бруну получил на 18-й минуте за фол против Матеуса Кунья, а второй – в начале второго тайма, когда наступил на ногу Нелсону Семеду в борьбе за мяч.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Удаление Бруну в матче МЮ против Вулвз

Хавбек Бруну Фернандеш стал первым игроком «Ман Юнайтед» за 15 лет, который был удален трижды за сезон. Предыдущим антигероем Красных дьяволов был защитник Неманья Видич, который трижды получил красную карточку в сезоне 2008/09.

Португалец Бруну Фернандеш ранее получил красные карточки в поединке с «Тоттенхэмом» (0:3) в АПЛ (29 сентября), а также в матче против «Порту» (3:3) в Лиге Европы (3 октября).