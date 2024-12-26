«Жизнь непростая». Жузеп Гвардиола – о нереализованном пенальти Холанда
Форвард не сумел отличиться с точки на 53-й минуте
26 декабря состоялся матч 18-го тура Английской Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Эвертоном» (1:1).
На 53-й минуте украинский фулбек «ирисок» Виталий Миколенко сфолил в собственной штрафной площадке. Звездный форвард «горожан» Эрлинг Холанд не сумел реализовать пенальти. Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола высказался об этом эпизоде:
«Жизнь непростая. Спорт непростой. Когда такое случается, это нормально. Оставалось играть еще много минут, и мы имели шансы после этого. Мы создавали много, невероятно то, как они бегали и боролись. В некоторых играх наша игра была плохой, но сегодня мы сыграли хорошо.
Команда играла очень хорошо. У нас было, я не знаю, сколько ударов. Первый тайм был блестящим».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Блогер Sport.ua Сергей Тищенко – об игроках украинских клубов, которые могут сменить прописку
Тибо может перейти в саудовский клуб «Аль-Ахли»