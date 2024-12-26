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  4. «Жизнь непростая». Жузеп Гвардиола – о нереализованном пенальти Холанда
Англия
26 декабря 2024, 22:36 |
426
0

«Жизнь непростая». Жузеп Гвардиола – о нереализованном пенальти Холанда

Форвард не сумел отличиться с точки на 53-й минуте

26 декабря 2024, 22:36 |
426
0
«Жизнь непростая». Жузеп Гвардиола – о нереализованном пенальти Холанда
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

26 декабря состоялся матч 18-го тура Английской Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Эвертоном» (1:1).

На 53-й минуте украинский фулбек «ирисок» Виталий Миколенко сфолил в собственной штрафной площадке. Звездный форвард «горожан» Эрлинг Холанд не сумел реализовать пенальти. Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола высказался об этом эпизоде:

«Жизнь непростая. Спорт непростой. Когда такое случается, это нормально. Оставалось играть еще много минут, и мы имели шансы после этого. Мы создавали много, невероятно то, как они бегали и боролись. В некоторых играх наша игра была плохой, но сегодня мы сыграли хорошо.

Команда играла очень хорошо. У нас было, я не знаю, сколько ударов. Первый тайм был блестящим».

Ранее Гвардиола высказался о причинах кризиса команды.

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Жузеп Гвардиола Манчестер Сити Эвертон Манчестер Сити - Эвертон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Виталий Миколенко Эрлинг Холанд
Іван Распутін Источник: BBC
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