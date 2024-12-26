«Жизнь непростая». Жузеп Гвардиола – о нереализованном пенальти Холанда

26 декабря состоялся матч 18-го тура Английской Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Эвертоном» (1:1).

На 53-й минуте украинский фулбек «ирисок» Виталий Миколенко сфолил в собственной штрафной площадке. Звездный форвард «горожан» Эрлинг Холанд не сумел реализовать пенальти. Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола высказался об этом эпизоде:

«Жизнь непростая. Спорт непростой. Когда такое случается, это нормально. Оставалось играть еще много минут, и мы имели шансы после этого. Мы создавали много, невероятно то, как они бегали и боролись. В некоторых играх наша игра была плохой, но сегодня мы сыграли хорошо.

Команда играла очень хорошо. У нас было, я не знаю, сколько ударов. Первый тайм был блестящим».

Ранее Гвардиола высказался о причинах кризиса команды.