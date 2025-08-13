Борнмут решил купить на место Забарного известного украинского футболиста

Сага с трансфером украинского защитника Ильи Забарного подошла к концу. Победитель Лиги чемпионов «ПСЖ» официально объявил о переходе Забарного из английского «Борнмута».

По информации источника, английский клуб уже нашел замену Забарному. «Вишни» приложат максимум усилий, чтобы приобрести талантливого украинского защитника Арсения Батагова из «Трабзонспора». Трансфер украинца может обойтись в 20 миллионов евро.

В прошлом сезоне Батагов провел 23 матча, забил два гола и отдал одну голевую передачу.

Ранее Батагов объяснил роковую ошибку в матче молодежного Евро с Нидерландами.