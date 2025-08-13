Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Борнмут решил купить на место Забарного известного украинского футболиста
Турция
13 августа 2025, 20:15 |
5136
8

Борнмут решил купить на место Забарного известного украинского футболиста

«Вишни» проявляют интерес к Батагову

13 августа 2025, 20:15 |
5136
8
Борнмут решил купить на место Забарного известного украинского футболиста
Getty Images/Global Images Ukraine. Арсений Батагов

Сага с трансфером украинского защитника Ильи Забарного подошла к концу. Победитель Лиги чемпионов «ПСЖ» официально объявил о переходе Забарного из английского «Борнмута».

По информации источника, английский клуб уже нашел замену Забарному. «Вишни» приложат максимум усилий, чтобы приобрести талантливого украинского защитника Арсения Батагова из «Трабзонспора». Трансфер украинца может обойтись в 20 миллионов евро.

В прошлом сезоне Батагов провел 23 матча, забил два гола и отдал одну голевую передачу.

Ранее Батагов объяснил роковую ошибку в матче молодежного Евро с Нидерландами.

По теме:
Известны стартовые составы на матч за Суперкубок УЕФА ПСЖ – Тоттенхэм
ОФИЦИАЛЬНО. Милан продолжает усиление состава. Клуб подписал защитника
Легенда Динамо рассказал, что ждет Сафонова, если он останется в ПСЖ
Арсений Батагов трансферы АПЛ трансферы Трабзонспор Борнмут Илья Забарный
Дмитрий Олейник Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(40)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гусев может сменить Шовковского во главе Динамо из-за фиаско в ЛЧ
Футбол | 13 августа 2025, 17:07 119
Гусев может сменить Шовковского во главе Динамо из-за фиаско в ЛЧ
Гусев может сменить Шовковского во главе Динамо из-за фиаско в ЛЧ

На тренерском мостике «бело-синих» могут произойти изменения

ЗИНЧЕНКО: «Жена не хочет меня расстраивать. Но маска сползает»
Футбол | 13 августа 2025, 20:51 0
ЗИНЧЕНКО: «Жена не хочет меня расстраивать. Но маска сползает»
ЗИНЧЕНКО: «Жена не хочет меня расстраивать. Но маска сползает»

Александр – о поддержке Влады из-за проблем в «Арсенале»

Йожеф САБО: «Я уважаю Ярмоленко, но...»
Футбол | 12.08.2025, 23:06
Йожеф САБО: «Я уважаю Ярмоленко, но...»
Йожеф САБО: «Я уважаю Ярмоленко, но...»
Пафосное прощание с ЛЧ. Динамо без шансов уступило на Кипре
Футбол | 12.08.2025, 21:57
Пафосное прощание с ЛЧ. Динамо без шансов уступило на Кипре
Пафосное прощание с ЛЧ. Динамо без шансов уступило на Кипре
Энрике отреагировал на уход Доннаруммы из ПСЖ накануне матча за Суперкубок
Футбол | 12.08.2025, 23:22
Энрике отреагировал на уход Доннаруммы из ПСЖ накануне матча за Суперкубок
Энрике отреагировал на уход Доннаруммы из ПСЖ накануне матча за Суперкубок
Комментарии 8
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
_ Moore
Що вони свистяь?  лівша Батагов  правшу Забарного замінити не здатен, як засвідчив останій матч збірної Мендоси.
Ответить
+2
Вадим Савечко
Ага))
От тільки вони вже купили Діакіте за 40 лямів
Ответить
0
inspekcha85
А почему не Попов,неогранённый алмаз киевского Динамо?
Ответить
0
LexХХХ
Фууууух....🥴 А я думав Біловара😜
Перспективний же цз, беріть, не пошкодуєте🤗
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
MaximusOne
З Багатова з його пасом більше б користі було на позиції опорника, в захисному плані в нього є значні мінуси, в чисто захисних якостях серед українців зараз найкращий напевно Бражко.
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
ФОТО. Первая встреча Забарного с Сафоновым. Оба тренировались вместе
ФОТО. Первая встреча Забарного с Сафоновым. Оба тренировались вместе
13.08.2025, 01:52 16
Футбол
Исторический трансфер. Реал может продать Мбаппе за невероятную сумму
Исторический трансфер. Реал может продать Мбаппе за невероятную сумму
12.08.2025, 05:44 8
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Он просто зверь, такого боксера больше никогда не будет»
Майк ТАЙСОН: «Он просто зверь, такого боксера больше никогда не будет»
13.08.2025, 00:21 1
Бокс
ШОВКОВСКИЙ: «Меня больше всего удивила игра Динамо. Надо усиливаться»
ШОВКОВСКИЙ: «Меня больше всего удивила игра Динамо. Надо усиливаться»
12.08.2025, 22:59 68
Футбол
Болота близко. ПСЖ нашел решение по Сафонову после прихода Забарного
Болота близко. ПСЖ нашел решение по Сафонову после прихода Забарного
12.08.2025, 00:35 3
Футбол
Хаби Алонсо провел беседу с Куртуа по поводу Лунина. Принято решение
Хаби Алонсо провел беседу с Куртуа по поводу Лунина. Принято решение
13.08.2025, 07:40 4
Футбол
Большая куча денег. Итаума рассказал, кто его впечатляет больше, чем Усик
Большая куча денег. Итаума рассказал, кто его впечатляет больше, чем Усик
11.08.2025, 19:48 4
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный за большие деньги перешел в ПСЖ
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный за большие деньги перешел в ПСЖ
12.08.2025, 11:01 125
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем