Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо установило историческое достижение в чемпионате Украины
Украина. Премьер лига
09 декабря 2025, 23:17 |
523
1

Динамо установило историческое достижение в чемпионате Украины

Юношеская команда забила 1000 голов в Национальной лиге

09 декабря 2025, 23:17 |
523
1 Comments
Динамо установило историческое достижение в чемпионате Украины
ФК Динамо Киев

Юношеская команда киевского «Динамо» забила 1000 голов в Национальной лиге Украины.

«Этот результат стал важной вехой для динамовской академии, которая уже много лет остается одним из главных центров подготовки молодых талантов в стране», – прокомментировала это достижение пресс-служба столичного клуба.

В 16 турах этого сезона Национальной лиги Украины «Динамо» набрало 38 очков и занимает второе место в турнирной таблице.

Недавно взрослая команда киевского «Динамо» забила 3000-й гол со времен независимости Украины.

По теме:
Динамо приняло окончательное решение по тренерскому штабу
Воспитанник Динамо нашел себе новый клуб в УПЛ. Соглашение достигнуто
ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо расторг контракт с киевским клубом
Динамо Киев Динамо Киев U-19 чемпионат Украины по футболу U-19 статистика
Дмитрий Вус Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, кого Суркис видит главным тренером Динамо
Футбол | 09 декабря 2025, 07:54 14
Стало известно, кого Суркис видит главным тренером Динамо
Стало известно, кого Суркис видит главным тренером Динамо

Президент клуба хочет, чтобы остался Костюк

Экс-тренер Шахтера близок к тому, чтобы возглавить команду из Бразилии
Футбол | 09 декабря 2025, 22:33 0
Экс-тренер Шахтера близок к тому, чтобы возглавить команду из Бразилии
Экс-тренер Шахтера близок к тому, чтобы возглавить команду из Бразилии

«Гремио» ведет переговоры с Луишем Каштру

ФОТО. Жена Лунина поразила образом на Сантьяго Бернабеу
Футбол | 09.12.2025, 20:19
ФОТО. Жена Лунина поразила образом на Сантьяго Бернабеу
ФОТО. Жена Лунина поразила образом на Сантьяго Бернабеу
Динамо подготовило очередную отставку. Клуб подобрал кандидатов на замену
Футбол | 09.12.2025, 07:11
Динамо подготовило очередную отставку. Клуб подобрал кандидатов на замену
Динамо подготовило очередную отставку. Клуб подобрал кандидатов на замену
Умер бывший футболист Динамо, который работал со сборными Украины
Футбол | 09.12.2025, 07:39
Умер бывший футболист Динамо, который работал со сборными Украины
Умер бывший футболист Динамо, который работал со сборными Украины
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ігор Білоус
Яке динамо - така і зірка
Ответить
0
Популярные новости
Эксперт: «То, что сделал Костюк в Динамо, только бесстрашный так может»
Эксперт: «То, что сделал Костюк в Динамо, только бесстрашный так может»
09.12.2025, 08:09 5
Футбол
УСИК: «Я думаю, что он сейчас лучший боксер, номер один»
УСИК: «Я думаю, что он сейчас лучший боксер, номер один»
08.12.2025, 23:14
Бокс
Принято решение по матчу Металлист 1925 – Верес. Будет техпоражение?
Принято решение по матчу Металлист 1925 – Верес. Будет техпоражение?
08.12.2025, 10:04 33
Футбол
Динамо объявило важную новость перед матчем с Фиорентиной
Динамо объявило важную новость перед матчем с Фиорентиной
08.12.2025, 19:49 5
Футбол
Динамо оформило подписание украинского вратаря
Динамо оформило подписание украинского вратаря
08.12.2025, 07:40 4
Футбол
Яркий финал. Трамп и Селби разыграли титул UK Championship по снукеру
Яркий финал. Трамп и Селби разыграли титул UK Championship по снукеру
08.12.2025, 06:05 4
Снукер
Усик назвал боксера, с которым он и Кличко никогда не сравнятся
Усик назвал боксера, с которым он и Кличко никогда не сравнятся
08.12.2025, 08:54 4
Бокс
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины второй матч завершила в овертайме
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины второй матч завершила в овертайме
09.12.2025, 00:10 15
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем