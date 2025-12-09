Украина. Премьер лига09 декабря 2025, 23:17 |
523
1
Динамо установило историческое достижение в чемпионате Украины
Юношеская команда забила 1000 голов в Национальной лиге
09 декабря 2025, 23:17 |
523
Юношеская команда киевского «Динамо» забила 1000 голов в Национальной лиге Украины.
«Этот результат стал важной вехой для динамовской академии, которая уже много лет остается одним из главных центров подготовки молодых талантов в стране», – прокомментировала это достижение пресс-служба столичного клуба.
В 16 турах этого сезона Национальной лиги Украины «Динамо» набрало 38 очков и занимает второе место в турнирной таблице.
Недавно взрослая команда киевского «Динамо» забила 3000-й гол со времен независимости Украины.
Яке динамо - така і зірка
