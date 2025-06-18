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  4. Батагов объяснил роковую ошибку в матче молодежного Евро с Нидерландами
Сборная УКРАИНЫ
18 июня 2025, 21:27 | Обновлено 18 июня 2025, 21:32
488
3

Батагов объяснил роковую ошибку в матче молодежного Евро с Нидерландами

Украинцы проиграли 0:2 и вылетели из турнира

18 июня 2025, 21:27 | Обновлено 18 июня 2025, 21:32
488
3
Батагов объяснил роковую ошибку в матче молодежного Евро с Нидерландами
УАФ. Арсенил Батагов

18 июня прошел матч 3-го тура чемпионата Европы 2025 U-21.

На стадионе Татран в городе Прешов сыграли Нидерланды U-21 и Украина U-21. Украинцы, которых устраивала и ничья, проиграли 0:2.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Центрбек украинцев Арсений Батагов отреагировал на поражение и объяснил свою ошибку в моменте с первым пропущенным голом.

«Очень хороший соперник. Пытались играть вторым номером. Первые 30 минут нам это удавалось, мы выбегали в атаки. Не завершали их ударами, но были какие-то предпосылки. Потом я ошибся, пропустили гол. Все равно могли перевернуть эту игру, потому что у нас было достаточно шансов — в первом тайме, во втором.

Что произошло в эпизоде с первым голом? Соперник быстро включил прессинг, я немного не успел отдать передачу. Немного неудобно играть, потому что я левша и справа – может, еще и это.

Второй гол? Была быстрая атака, мы не успели перейти из атаки в оборону. Прошла передача, выход один на один и хорошее завершение», — сказал Батагов.

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Дмитрий Олейник Источник: Суспильне Спорт
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Комментарии 3
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Футболіст 123
Іди грай нормально, а не говори, що типу вам не пощастило, ганебник!
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0
Gargantua81
не шмогла
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cooperchack
Заголовок нужен был " Мы не успели" 
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