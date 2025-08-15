Украина. Премьер лига15 августа 2025, 19:55 | Обновлено 15 августа 2025, 20:12
1584
5
ВИДЕО. Казак Сирко. УАФ показала новый автобус сборной Украины
У сборной Украины появился свой автобус
15 августа 2025, 19:55 | Обновлено 15 августа 2025, 20:12
1584
5
УАФ сообщила о том, что у национальной сборной Украины впервые в истории появился свой специализированный автобус.
На бортах – национальный флаг и казак Сирко – образ, олицетворяющий силу, характер и нашу непоколебимую веру в победу. А также лозунг: Украина превыше всего.
Этот дизайн – отражение нашей истории и гордости, которую мы везем на каждый матч.
Свой следующий матч команда Сергея Реброва проведет 5 сентября против Франции в рамках 1-го тура отбора ЧМ-2026.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 14 августа 2025, 23:12 2
Серветт проиграл Утрехту и станет оппонентом Шахтера в случае поражения горняков
Футбол | 14 августа 2025, 22:59 26
Маккаби Тель-Авив второй раз обыграл Хамрун Спартанс
Футбол | 15.08.2025, 02:46
Футбол | 15.08.2025, 18:55
Футбол | 15.08.2025, 13:08
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Да этим клоунам фуру с лавками нужно дать!!!!
Вогонь!
хороший понт дороже денег...а все румын и бельгийцев не могу забыть....
Автобус красивый а сборная - позор
Ингулец 2.0
Популярные новости
15.08.2025, 07:50
14.08.2025, 23:55 361
14.08.2025, 06:45 1
13.08.2025, 22:19 31
13.08.2025, 21:27
14.08.2025, 00:09 2
14.08.2025, 06:27 4
13.08.2025, 18:48 5