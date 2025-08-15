ВИДЕО. Казак Сирко. УАФ показала новый автобус сборной Украины

УАФ сообщила о том, что у национальной сборной Украины впервые в истории появился свой специализированный автобус.

На бортах – национальный флаг и казак Сирко – образ, олицетворяющий силу, характер и нашу непоколебимую веру в победу. А также лозунг: Украина превыше всего.

Этот дизайн – отражение нашей истории и гордости, которую мы везем на каждый матч.

Свой следующий матч команда Сергея Реброва проведет 5 сентября против Франции в рамках 1-го тура отбора ЧМ-2026.