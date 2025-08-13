Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Почему Арда Туран не смотрит на журналистку Шахтера во время интервью
Другие новости
13 августа 2025, 22:19 |
1780
2

Почему Арда Туран не смотрит на журналистку Шахтера во время интервью

История из украинского футбола стала виральной в английских медиа

13 августа 2025, 22:19 |
1780
2
Почему Арда Туран не смотрит на журналистку Шахтера во время интервью
Instagram. Арда Туран и Дарья Бондарь

Издание Daily Mail обратило внимание на вируссную история из украинского футбола и выпустило материал про интересные подробности из расположения донецкого «Шахтера», где в главных ролях тренер Арда Туран и журналистка клубной пресс-службы Дарья Бондарь.

Журналист Тум Балогун в своем материале «Неуклюжие интервью главного тренера «Шахтёра» Арды Турана стали вирусными» пишет:

«Он отчаянно избегал зрительного контакта с гламурной клубной журналисткой Дарьей Бондарь (Савиной), которая замужем за его подопечным Валерием Бондарем. Эпизод произошёл после победы над «Бешикташем» в Лиге Европы.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Это уже не первый случай: в конце прошлого месяца Туран так же смотрел в пол или в сторону, что поклонники сочли признаком верности жене Аслыхан Доган. В соцсетях шутили: «Боится Аслыхан», «Смотришь вниз – брак вверх».

Экс-форвард «Барселоны» возглавил «Шахтер» в прошлом месяце после успеха с «Эюпспором». Бондарь (Савина) призналась, что была шокирована ажиотажем в Турции: ее «директы» переполнены сообщениями, фанаты узнают, фотографируются и просят интервью. Она поблагодарила за поддержку и пообещала скоро вернуться в Стамбул», – говорится в материале.

По теме:
ФОТО. Футболист создал фиктивный брак ради перехода в Барселону. Скандал
Арда ТУРАН: «Будет сложный матч. Играем по той же тактике. Надо забивать»
Минус шесть топ-игроков. Известны потери Шахтера на матч Лиги Европы
видео Арда Туран Шахтер Донецк Даша Савина lifestyle Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Максим Лапченко Источник: Daily Mail
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У Шовковского есть просьба после фиаско Динамо. Все зависит от Суркиса
Футбол | 13 августа 2025, 09:57 25
У Шовковского есть просьба после фиаско Динамо. Все зависит от Суркиса
У Шовковского есть просьба после фиаско Динамо. Все зависит от Суркиса

Коуч «бело-синих» попросил о нескольких трансферах, чтобы усилить команду

Гусев может сменить Шовковского во главе Динамо из-за фиаско в ЛЧ
Футбол | 13 августа 2025, 17:07 121
Гусев может сменить Шовковского во главе Динамо из-за фиаско в ЛЧ
Гусев может сменить Шовковского во главе Динамо из-за фиаско в ЛЧ

На тренерском мостике «бело-синих» могут произойти изменения

Довбик близок к переходу в АПЛ. За него дают большие деньги
Футбол | 13.08.2025, 22:21
Довбик близок к переходу в АПЛ. За него дают большие деньги
Довбик близок к переходу в АПЛ. За него дают большие деньги
Хирн оценил то, что Турки хочет выставить против Усика 20-летнего боксера
Бокс | 13.08.2025, 05:30
Хирн оценил то, что Турки хочет выставить против Усика 20-летнего боксера
Хирн оценил то, что Турки хочет выставить против Усика 20-летнего боксера
Йожеф САБО: «Я уважаю Ярмоленко, но...»
Футбол | 12.08.2025, 23:06
Йожеф САБО: «Я уважаю Ярмоленко, но...»
Йожеф САБО: «Я уважаю Ярмоленко, но...»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
grifon.
скромняшка
Ответить
0
El_Maestro
Да пока Валеру не откомандировал в аренду куда-то так и смотрит)))
Ответить
0
Популярные новости
ШОВКОВСКИЙ: «Меня больше всего удивила игра Динамо. Надо усиливаться»
ШОВКОВСКИЙ: «Меня больше всего удивила игра Динамо. Надо усиливаться»
12.08.2025, 22:59 69
Футбол
Исторический трансфер. Реал может продать Мбаппе за невероятную сумму
Исторический трансфер. Реал может продать Мбаппе за невероятную сумму
12.08.2025, 05:44 8
Футбол
Перешли во второй еврокубок. С кем Динамо сыграет в Лиге Европы?
Перешли во второй еврокубок. С кем Динамо сыграет в Лиге Европы?
12.08.2025, 21:59 46
Футбол
Хаби Алонсо провел беседу с Куртуа по поводу Лунина. Принято решение
Хаби Алонсо провел беседу с Куртуа по поводу Лунина. Принято решение
13.08.2025, 07:40 5
Футбол
Эдди ХИРН: «Это самый большой бой в боксе. Он проиграет и навсегда уйдет»
Эдди ХИРН: «Это самый большой бой в боксе. Он проиграет и навсегда уйдет»
13.08.2025, 08:44 1
Бокс
Пафосное прощание с ЛЧ. Динамо без шансов уступило на Кипре
Пафосное прощание с ЛЧ. Динамо без шансов уступило на Кипре
12.08.2025, 21:57 384
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный за большие деньги перешел в ПСЖ
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный за большие деньги перешел в ПСЖ
12.08.2025, 11:01 125
Футбол
Борнмут обратился к Забарному после перехода украинца в ПСЖ
Борнмут обратился к Забарному после перехода украинца в ПСЖ
12.08.2025, 11:53 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем