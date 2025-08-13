Почему Арда Туран не смотрит на журналистку Шахтера во время интервью

Издание Daily Mail обратило внимание на вируссную история из украинского футбола и выпустило материал про интересные подробности из расположения донецкого «Шахтера», где в главных ролях тренер Арда Туран и журналистка клубной пресс-службы Дарья Бондарь.

Журналист Тум Балогун в своем материале «Неуклюжие интервью главного тренера «Шахтёра» Арды Турана стали вирусными» пишет:

«Он отчаянно избегал зрительного контакта с гламурной клубной журналисткой Дарьей Бондарь (Савиной), которая замужем за его подопечным Валерием Бондарем. Эпизод произошёл после победы над «Бешикташем» в Лиге Европы.

Это уже не первый случай: в конце прошлого месяца Туран так же смотрел в пол или в сторону, что поклонники сочли признаком верности жене Аслыхан Доган. В соцсетях шутили: «Боится Аслыхан», «Смотришь вниз – брак вверх».

Экс-форвард «Барселоны» возглавил «Шахтер» в прошлом месяце после успеха с «Эюпспором». Бондарь (Савина) призналась, что была шокирована ажиотажем в Турции: ее «директы» переполнены сообщениями, фанаты узнают, фотографируются и просят интервью. Она поблагодарила за поддержку и пообещала скоро вернуться в Стамбул», – говорится в материале.