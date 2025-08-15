ФЕДОРЧУК – о звезде Шахтера: «Очень слабая игра. Это вообще...»

Известный эксперт Олег Федорчук высказался об игре бразильского нападающего донецкого «Шахтера» Кауана Элиаса в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против греческого «Панатинаикоса» (0:0, 0:0 по сумме матчей, 3:4 по пенальти):

«Это очень слабая игра. Всего один удар по воротам «Панатинаикоса» – это вообще... Это норма для защитника, но не для форварда. При том, что «Шахтер» в первом тайме и в середине второй половины встречи доминировал, однако играл практически без форварда. Как и остальные бразильцы, Элиас – молодой игрок, которому нужно набираться опыта».

В итоге игру бразильца эксперт оценил в 6,0 баллов из 10 возможных.