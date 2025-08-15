Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
15 августа 2025, 21:17
Эвертон начнет свой 123-й сезон в высших дивизионах Англии

Пять клубов АПЛ имеют в своем активе более 100 проведенных сезонов. Кто они?

Эвертон начнет свой 123-й сезон в высших дивизионах Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня состоится первый матч нового сезона АПЛ между «Ливерпулем» и «Борнмутом».

Многие команды-участницы чемпионата 2025/26 являются старожилами высших дивизионов Англии. В активе «Эвертона», «Астон Виллы», «Ливерпуля», «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» более 100 проведенных сезонов (с 1889 года).

Рекордсменом высших дивизионов Англии является «Эвертон», который сыграет уже свой 123-й сезон.

Клубы с наибольшим количеством сезонов в высших дивизионах Англии (1889-2026)

  • 123 – Эвертон *
  • 112 – Астон Вилла *
  • 111 – Ливерпуль *
  • 109 – Арсенал *
  • 101 – Манчестер Юнайтед *
  • 97 – Манчестер Сити *
  • 94 – Ньюкасл Юнайтед *
  • 91 – Челси *
  • 91 – Тоттенхэм Хотспур *
  • 87 – Сандерленд *
  • 82 – Вест Бромвич Альбион
  • 73 – Болтон Уондерерс
  • 72 – Блэкберн Роверс
  • 71 – Вулверхэмптон *
  • 68 – Вест Хэм Юнайтед *
  • 66 – Шеффилд Уэнсдей
  • 65 – Дерби Каунти
  • 63 – Шеффилд Юнайтед
  • 62 – Сток Сити
  • 61 – Мидлсбро
  • 61 – Бернли *
  • 60 – Ноттингем Форест *
  • 57 – Бирмингем Сити
  • 56 – Лестер Сити
  • 54 – Лидс Юнайтед *
  • 47 – Саутгемптон
  • 46 – Престон
  • ...

* – участники сезона 2025/26

Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Борнмут Эвертон Астон Вилла Арсенал Лондон Манчестер Юнайтед статистика
