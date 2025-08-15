Эвертон начнет свой 123-й сезон в высших дивизионах Англии
Пять клубов АПЛ имеют в своем активе более 100 проведенных сезонов. Кто они?
Сегодня состоится первый матч нового сезона АПЛ между «Ливерпулем» и «Борнмутом».
Многие команды-участницы чемпионата 2025/26 являются старожилами высших дивизионов Англии. В активе «Эвертона», «Астон Виллы», «Ливерпуля», «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» более 100 проведенных сезонов (с 1889 года).
Рекордсменом высших дивизионов Англии является «Эвертон», который сыграет уже свой 123-й сезон.
Клубы с наибольшим количеством сезонов в высших дивизионах Англии (1889-2026)
- 123 – Эвертон *
- 112 – Астон Вилла *
- 111 – Ливерпуль *
- 109 – Арсенал *
- 101 – Манчестер Юнайтед *
- 97 – Манчестер Сити *
- 94 – Ньюкасл Юнайтед *
- 91 – Челси *
- 91 – Тоттенхэм Хотспур *
- 87 – Сандерленд *
- 82 – Вест Бромвич Альбион
- 73 – Болтон Уондерерс
- 72 – Блэкберн Роверс
- 71 – Вулверхэмптон *
- 68 – Вест Хэм Юнайтед *
- 66 – Шеффилд Уэнсдей
- 65 – Дерби Каунти
- 63 – Шеффилд Юнайтед
- 62 – Сток Сити
- 61 – Мидлсбро
- 61 – Бернли *
- 60 – Ноттингем Форест *
- 57 – Бирмингем Сити
- 56 – Лестер Сити
- 54 – Лидс Юнайтед *
- 47 – Саутгемптон
- 46 – Престон
- ...
* – участники сезона 2025/26
