Эвертон начнет свой 123-й сезон в высших дивизионах Англии

Сегодня состоится первый матч нового сезона АПЛ между «Ливерпулем» и «Борнмутом».

Многие команды-участницы чемпионата 2025/26 являются старожилами высших дивизионов Англии. В активе «Эвертона», «Астон Виллы», «Ливерпуля», «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» более 100 проведенных сезонов (с 1889 года).

Рекордсменом высших дивизионов Англии является «Эвертон», который сыграет уже свой 123-й сезон.

Клубы с наибольшим количеством сезонов в высших дивизионах Англии (1889-2026)

123 – Эвертон *

112 – Астон Вилла *

111 – Ливерпуль *

109 – Арсенал *

101 – Манчестер Юнайтед *

97 – Манчестер Сити *

94 – Ньюкасл Юнайтед *

91 – Челси *

91 – Тоттенхэм Хотспур *

87 – Сандерленд *

82 – Вест Бромвич Альбион

73 – Болтон Уондерерс

72 – Блэкберн Роверс

71 – Вулверхэмптон *

68 – Вест Хэм Юнайтед *

66 – Шеффилд Уэнсдей

65 – Дерби Каунти

63 – Шеффилд Юнайтед

62 – Сток Сити

61 – Мидлсбро

61 – Бернли *

60 – Ноттингем Форест *

57 – Бирмингем Сити

56 – Лестер Сити

54 – Лидс Юнайтед *

47 – Саутгемптон

46 – Престон

...

* – участники сезона 2025/26