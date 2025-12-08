Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
За это дали красную. Известно, что сказал игрок Реала арбитру

Альваро Каррерас раскритиковал рефери

Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Каррерас

7 декабря мадридский Реал провел матч 15-го тура Ла Лиги 2025/26 против команды Сельта. Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу гостей.

На 90+2-й минуте поединка удаление за 2 желтые карточки получил левый защитник королевского клуба Альваро Каррерас.

По информации издания Tiempo de Juego, 22-летний футболист выкрикнул в адрес арбитра: «Ты ужасен», за что и получил вторую желтую карточку.

До этого рефери удалил Фран Гарсию – еще одного футболиста мадридского Реала.

Сельта чемпионат Испании по футболу удаление (красная карточка) Реал Мадрид Ла Лига Реал - Сельта Альваро Каррерас судейство судьи (арбитры)
Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
