ВИДЕО. Ассист Цыганкова. Жирона отквитала один мяч в стартовой игре с Райо
Украинский вингер отдал голевую передачу, и отличился Хоэль Рока
15 августа в 20:00 проходит стартовый матч первого тура Ла Лиги сезона 2025/26.
Жирона принимает Райо Вальекано на домашней арене Монтиливи. Это стартовая игра нового сезона чемпионата Испании.
Украинский хавбек Виктор Цыганков вышел в основном составе хозяев поля.
Пропустив три гола в первом тайме, Жирона отквитала один мяч на 57-й минуте.
Украинский вингер Виктор Цыганков отдал голевую передачу, и отличился Хоэль Рока (1:3, Жирона уступает).
ГОЛ! 1:3. Хоэль Рока, 57 мин (ассист: Виктор Цыганков)
