ВИДЕО. Ассист Цыганкова. Жирона отквитала один мяч в стартовой игре с Райо

15 августа в 20:00 проходит стартовый матч первого тура Ла Лиги сезона 2025/26.

Жирона принимает Райо Вальекано на домашней арене Монтиливи. Это стартовая игра нового сезона чемпионата Испании.

Украинский хавбек Виктор Цыганков вышел в основном составе хозяев поля.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Пропустив три гола в первом тайме, Жирона отквитала один мяч на 57-й минуте.

Украинский вингер Виктор Цыганков отдал голевую передачу, и отличился Хоэль Рока (1:3, Жирона уступает).

ГОЛ! 1:3. Хоэль Рока, 57 мин (ассист: Виктор Цыганков)