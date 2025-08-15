Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Ассист Цыганкова. Жирона отквитала один мяч в стартовой игре с Райо
Испания
15 августа 2025, 21:29 | Обновлено 15 августа 2025, 21:53
Украинский вингер отдал голевую передачу, и отличился Хоэль Рока

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

15 августа в 20:00 проходит стартовый матч первого тура Ла Лиги сезона 2025/26.

Жирона принимает Райо Вальекано на домашней арене Монтиливи. Это стартовая игра нового сезона чемпионата Испании.

Украинский хавбек Виктор Цыганков вышел в основном составе хозяев поля.

Пропустив три гола в первом тайме, Жирона отквитала один мяч на 57-й минуте.

Украинский вингер Виктор Цыганков отдал голевую передачу, и отличился Хоэль Рока (1:3, Жирона уступает).

ГОЛ! 1:3. Хоэль Рока, 57 мин (ассист: Виктор Цыганков)

По теме:
Жирона – Райо Вальекано – 1:3. Ассист Цыганкова, ошибка кипера. Видео голов
Цыганков отметился 19-й результативной передачей в составе Жироны
Ливерпуль – Борнмут. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
