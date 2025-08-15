Может уйти бесплатно. Зинченко привлекает внимание 3 клубов
На украинца нацелились «Бетис», «Порту» и «Фенербахче»
Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко привлекает внимание нескольких клубов. Об этом сообщает Caught Offside.
По информации источника, 28-леиний футболист интересен «Бетису», «Фенербахче» и «Порту». Сам украинец не спешит покидать клуб и может уйти уже летом 2026 года в качестве свободного агента.
В прошлом сезоне Александр Зинченко провел 23 матча на клубном уровне, в которых отличился 1 голом и 1 голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что Зинченко дал ответ «Фенербахче», готов ли он играть за этот клуб.
