Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Может уйти бесплатно. Зинченко привлекает внимание 3 клубов
Англия
15 августа 2025, 21:18 | Обновлено 15 августа 2025, 21:19
На украинца нацелились «Бетис», «Порту» и «Фенербахче»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко привлекает внимание нескольких клубов. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, 28-леиний футболист интересен «Бетису», «Фенербахче» и «Порту». Сам украинец не спешит покидать клуб и может уйти уже летом 2026 года в качестве свободного агента.

В прошлом сезоне Александр Зинченко провел 23 матча на клубном уровне, в которых отличился 1 голом и 1 голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Зинченко дал ответ «Фенербахче», готов ли он играть за этот клуб.

Бетис Порту Фенербахче Арсенал Лондон трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги чемпионат Турции по футболу чемпионат Португалии по футболу
Даниил Кирияка Источник: Caughtoffside
avk2307
Бетіс , але краще в Лондоні з ЗП
ivankondrat96
З його зарплатою чому б не посидіти у Лондоні ще сезон
