Л. Киченок / Перес – Дабровски / Рутлифф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

15 августа украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления в парном разряде на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати, США.

В полуфинале украинка и ее напарница Эллен Перес (Австралия) сыграют против тандема Габриэла Дабровски (Канада) / Эрин Рутлифф (Новая Зеландия). Поединок состоится третьим запуском на GRANDSTAND после игры Музетти / Сонего – Кабрал / Миедлер. Ориентировочное время начала матча – 21:00 по Киеву.

Это будет первая встреча дуэтов.

Победительницы противостояния в финале поборются либо против Сары Эррани и Жасмин Паолини, либо против Го Ханьюй и Александры Пановой.

