Л. Киченок / Перес – Дабровски / Рутлифф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала турнира WTA 1000 в Цинциннати
15 августа украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления в парном разряде на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати, США.
В полуфинале украинка и ее напарница Эллен Перес (Австралия) сыграют против тандема Габриэла Дабровски (Канада) / Эрин Рутлифф (Новая Зеландия). Поединок состоится третьим запуском на GRANDSTAND после игры Музетти / Сонего – Кабрал / Миедлер. Ориентировочное время начала матча – 21:00 по Киеву.
Это будет первая встреча дуэтов.
Победительницы противостояния в финале поборются либо против Сары Эррани и Жасмин Паолини, либо против Го Ханьюй и Александры Пановой.
