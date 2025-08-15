Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
15 августа 2025, 10:51 |
85
0

Л. Киченок / Перес – Дабровски / Рутлифф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала турнира WTA 1000 в Цинциннати

Л. Киченок / Перес – Дабровски / Рутлифф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Instagram. Людмила Киченок

15 августа украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления в парном разряде на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати, США.

В полуфинале украинка и ее напарница Эллен Перес (Австралия) сыграют против тандема Габриэла Дабровски (Канада) / Эрин Рутлифф (Новая Зеландия). Поединок состоится третьим запуском на GRANDSTAND после игры Музетти / Сонего – Кабрал / Миедлер. Ориентировочное время начала матча – 21:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первая встреча дуэтов.

Победительницы противостояния в финале поборются либо против Сары Эррани и Жасмин Паолини, либо против Го Ханьюй и Александры Пановой.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Габриэла Дабровски Людмила Киченок Эллен Перес Эрин Рутлифф смотреть онлайн WTA Цинциннати
