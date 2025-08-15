Он не нужен Хаби Алонсо. Реал отказался от услуг звездного вратаря
Мадридцы не будут подписывать Хаби Алонсо
Итальянский вратарь французского «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма в своих социальных сетях сообщил об уходе из клуба из-за конфликта с руководством и тренерским штабом парижан.
По информации испанских СМИ, итальянца предложили подписать «Реалу», однако в услугах Доннаруммы не заинтересован Хаби Алонсо, ведь его полностью устраивают Андрей Лунин и Тибо Куртуа. Руководство «бланкос» также не считает подписание Джанлуиджи целесообразным.
Ранее сообщалось, что наставник «Реала» Хаби Алонсо сказал Лунину, что его место в клубе не изменится – он будет получать игровое время только в Кубке Испании. Андрею надоело быть дублером Тибо Куртуа, его трансфер как никогда близок.
