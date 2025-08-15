Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
15 августа 2025, 05:30
Он не нужен Хаби Алонсо. Реал отказался от услуг звездного вратаря

Мадридцы не будут подписывать Хаби Алонсо

Он не нужен Хаби Алонсо. Реал отказался от услуг звездного вратаря
Джанлуиджи Доннарумма

Итальянский вратарь французского «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма в своих социальных сетях сообщил об уходе из клуба из-за конфликта с руководством и тренерским штабом парижан.

По информации испанских СМИ, итальянца предложили подписать «Реалу», однако в услугах Доннаруммы не заинтересован Хаби Алонсо, ведь его полностью устраивают Андрей Лунин и Тибо Куртуа. Руководство «бланкос» также не считает подписание Джанлуиджи целесообразным.

Ранее сообщалось, что наставник «Реала» Хаби Алонсо сказал Лунину, что его место в клубе не изменится – он будет получать игровое время только в Кубке Испании. Андрею надоело быть дублером Тибо Куртуа, его трансфер как никогда близок.

Хаби Алонсо Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Джанлуиджи Доннарумма ПСЖ
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
