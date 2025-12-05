Колос U-19 – Шахтер U-19 – 1:3. Удаление на старте. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 15-го тура Национальной лиги
5 декабря 2025 года состоялся матч 15-го тура Национальной лиги U-19, в котором встретились юношеские команды ковалевского «Колоса» и донецкого «Шахтера».
Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу гостевой команды.
Судьба матча, по сути, была решена еще на 12-й минуте, когда горняки забили второй гол в ворота своих соперников сразу после удаления в составе «Колоса». До конца матча донецкая команда сумела забить еще один гол, хоть и пропустила в концовке матча.
Национальная лига U-19, 15-й тур, 5 декабря
Колос U-19 – Шахтер U-19 – 1:3
Голы: Наумов, 85 – Петрук, 2, Сметана, 12, Зубрий, 79
Удаление: Потиенко, 11 («Колос» U-19)
Видео голов и обзор матча
