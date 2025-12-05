Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
05 декабря 2025, 16:53 | Обновлено 05 декабря 2025, 17:24
Колос U-19 – Шахтер U-19 – 1:3. Удаление на старте. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 15-го тура Национальной лиги

ФК Шахтер

5 декабря 2025 года состоялся матч 15-го тура Национальной лиги U-19, в котором встретились юношеские команды ковалевского «Колоса» и донецкого «Шахтера».

Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу гостевой команды.

Судьба матча, по сути, была решена еще на 12-й минуте, когда горняки забили второй гол в ворота своих соперников сразу после удаления в составе «Колоса». До конца матча донецкая команда сумела забить еще один гол, хоть и пропустила в концовке матча.

Национальная лига U-19, 15-й тур, 5 декабря

Колос U-19 – Шахтер U-19 – 1:3

Голы: Наумов, 85 – Петрук, 2, Сметана, 12, Зубрий, 79

Удаление: Потиенко, 11 («Колос» U-19)

Видео голов и обзор матча

