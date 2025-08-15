Англия15 августа 2025, 21:03 |
Старт нового сезона АПЛ: Ливерпуль и Борнмут назвали составы на матч
Поединок первого тура чемпионата Англии состоится 15 августа в 22:00 по Киеву
15 августа 2025, 21:03 |
15 августа состоится матч первого тура Английской Премьер-лиги 2025/26 между командами Ливерпуль и Борнмут.
Поединок пройдет на стадионе Энфилд. Время начала встречи – 22:00 по Кивеу.
Перед стартом противостояния наставники команд Арне Слот и Андони Ираола назвали стартовые составы своих подопечных.
Ливерпуль и Борнмут откроют новый сезон чемпионата Англии.
Стартовые составы на матч Ливерпуль – Борнмут
