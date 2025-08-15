Старт нового сезона АПЛ: Ливерпуль и Борнмут назвали составы на матч

15 августа состоится матч первого тура Английской Премьер-лиги 2025/26 между командами Ливерпуль и Борнмут.

Поединок пройдет на стадионе Энфилд. Время начала встречи – 22:00 по Кивеу.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Перед стартом противостояния наставники команд Арне Слот и Андони Ираола назвали стартовые составы своих подопечных.

Ливерпуль и Борнмут откроют новый сезон чемпионата Англии.

Стартовые составы на матч Ливерпуль – Борнмут