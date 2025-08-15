Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Старт нового сезона АПЛ: Ливерпуль и Борнмут назвали составы на матч
Англия
15 августа 2025, 21:03
532
0

Старт нового сезона АПЛ: Ливерпуль и Борнмут назвали составы на матч

Поединок первого тура чемпионата Англии состоится 15 августа в 22:00 по Киеву

15 августа 2025, 21:03
532
0
Старт нового сезона АПЛ: Ливерпуль и Борнмут назвали составы на матч
Коллаж Sport.ua

15 августа состоится матч первого тура Английской Премьер-лиги 2025/26 между командами Ливерпуль и Борнмут.

Поединок пройдет на стадионе Энфилд. Время начала встречи – 22:00 по Кивеу.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Перед стартом противостояния наставники команд Арне Слот и Андони Ираола назвали стартовые составы своих подопечных.

Ливерпуль и Борнмут откроют новый сезон чемпионата Англии.

Стартовые составы на матч Ливерпуль – Борнмут

По теме:
ФОТО. DJ20: Ливерпуль почтил память Диогу Жоты перед стартом сезона АПЛ
Ливерпуль – Борнмут. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Тренеры какой национальности чаще всего становились чемпионами АПЛ?
Ливерпуль Борнмут Ливерпуль - Борнмут Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу стартовые составы Арне Слот Андони Ираола
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
