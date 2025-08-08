Рейтинг ATP. Чемпион в Торонто обошел Джоковича и установил личный рекорд

8 августа ATP опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. Прошлые две недели мужчины провели на хардовом Мастерсе в Торонто, Канада.

Трофей канадских престижных соревнований завоевал Бен Шелтон. Благодаря титул американец установил личный рекорд и поднялся на шестое место.

Шелтон сместил именитого Новака Джоковича на седьмую позицию – это единственное изменение в топ-10.

Существенно улучшил свое место Алексей Попырин, который не сумел защитить трофей канадского Мастерса, и теперь идет на 19-й строчке.

Лидером рейтинг остается Янник Синнер. В первую пятерку также входят Карлос Алькарас, Александр Зверев, Тейлор Фритц и Джек Дрейпер.

Муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис улучшил два места и теперь идет 46-м.

Топ-10 рейтинга АТР

Украинцы в рейтинге АТР