Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Рейтинг ATP. Чемпион в Торонто обошел Джоковича и установил личный рекорд
ATP
08 августа 2025, 18:01 |
288
0

Бен Шелтон поднялся на шестое место, Гаэль Монфис улучшил две позиции

Getty Images/Global Images Ukraine. Бен Шелтон

8 августа ATP опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. Прошлые две недели мужчины провели на хардовом Мастерсе в Торонто, Канада.

Трофей канадских престижных соревнований завоевал Бен Шелтон. Благодаря титул американец установил личный рекорд и поднялся на шестое место.

Шелтон сместил именитого Новака Джоковича на седьмую позицию – это единственное изменение в топ-10.

Существенно улучшил свое место Алексей Попырин, который не сумел защитить трофей канадского Мастерса, и теперь идет на 19-й строчке.

Лидером рейтинг остается Янник Синнер. В первую пятерку также входят Карлос Алькарас, Александр Зверев, Тейлор Фритц и Джек Дрейпер.

Муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис улучшил два места и теперь идет 46-м.

Топ-10 рейтинга АТР

Украинцы в рейтинге АТР

рейтинг ATP Янник Синнер Карлос Алькарас (теннисист) Александр Зверев Тейлор Фритц Джек Дрейпер Бен Шелтон Новак Джокович Алекс де Минаур Хольгер Руне Лоренцо Музетти Виталий Сачко Олег Приходько Александр Овчаренко Вячеслав Белинский Алексей Крутых Вадим Урсу Эрик Ваншельбойм Юрий Джавакян Владислав Орлов Александр Брайнин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
