Рейтинг ATP. Чемпион в Торонто обошел Джоковича и установил личный рекорд
Бен Шелтон поднялся на шестое место, Гаэль Монфис улучшил две позиции
8 августа ATP опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. Прошлые две недели мужчины провели на хардовом Мастерсе в Торонто, Канада.
Трофей канадских престижных соревнований завоевал Бен Шелтон. Благодаря титул американец установил личный рекорд и поднялся на шестое место.
Шелтон сместил именитого Новака Джоковича на седьмую позицию – это единственное изменение в топ-10.
Существенно улучшил свое место Алексей Попырин, который не сумел защитить трофей канадского Мастерса, и теперь идет на 19-й строчке.
Лидером рейтинг остается Янник Синнер. В первую пятерку также входят Карлос Алькарас, Александр Зверев, Тейлор Фритц и Джек Дрейпер.
Муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис улучшил два места и теперь идет 46-м.
Топ-10 рейтинга АТР
Украинцы в рейтинге АТР
