Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Как выглядит новый автобус сборной Украины по футболу
Сборная УКРАИНЫ
15 августа 2025, 20:46 | Обновлено 15 августа 2025, 20:53
280
0

Впервые в истории национальная команда получила специальный автобус

УАФ

Впервые в истории сборная Украины по футболу получила автобус. Это произошло за месяц до старта сине-желтых в квалификации ЧМ-2026.

Это не просто транспорт – это символ. Дизайн автобуса отображает дух Украины.

Автобус украшен символами, которые близки каждому украинцу. На бортах – национальный флаг и козак Сирко – образ, олицетворяющий силу, характер и непоколебимую веру в победу. А также лозунг: Украина больше всего.

Этот дизайн – отображение истории и гордости, которую команда берет на каждый матч, сообщает УАФ.

По теме:
ВИДЕО. Казак Сирко. УАФ показала новый автобус сборной Украины
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Почему он не сидит в тюрьме?»
ФОТО. Гордость! Сильные слова жены Забарного после трансфера мужа
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
