Впервые в истории сборная Украины по футболу получила автобус. Это произошло за месяц до старта сине-желтых в квалификации ЧМ-2026.

Это не просто транспорт – это символ. Дизайн автобуса отображает дух Украины.

Автобус украшен символами, которые близки каждому украинцу. На бортах – национальный флаг и козак Сирко – образ, олицетворяющий силу, характер и непоколебимую веру в победу. А также лозунг: Украина больше всего.

Этот дизайн – отображение истории и гордости, которую команда берет на каждый матч, сообщает УАФ.

ФОТО. Как выглядит новый автобус сборной Украины по футболу