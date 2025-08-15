ОФИЦИАЛЬНО. Жюль Кунде продлил контракт с Барселоной
Новое соглашение рассчитано до 2030 года
Французский защитник Жюль Кунде продлил контракт с каталонской «Барселоной». Об этом сообщает пресс-служба испанского гранда.
Новое соглашение между сторонами рассчитано до лета 2030 года. Срок предыдущего контракта истекал летом 2027 года.
В прошедшем сезоне Жюль Кунде провел 53 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 4 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. Веб-порта Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 65 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Барселона» нацелилась на звезду атаки «ПСЖ».
More years.— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 15, 2025
Same passion.
Kounde 2030. 💙❤️ pic.twitter.com/DcsOxN30oF
