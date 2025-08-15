Еще один футболист Манчестер Сити может перейти в Ноттингем Форест
Рико Льюис привлекает внимание «лесников»
Английский фулбек «Манчестер Сити» Рико Льюис привлекает внимание «Ноттингем Форест». Об этом сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, «лесники» сделали предложение по 20-летнему футболисту. Переговоры между сторонами продолжаются.
В прошедшем сезоне Рико Льюис провел 44 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 2 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Веб-портал Trasnfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что Джеймс Макати перейдет в «Ноттингем Форест».
🚨🌳 Nottingham Forest have submitted an official bid to sign Rico Lewis from Manchester City.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 15, 2025
Negotiations ongoing on both club/player sides to see if deal can happen in these final two weeks.
Rico’s agents have also been approached by #NFFC, as @Jack_Gaughan reports. pic.twitter.com/Ddl97tZX2g
