Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Еще один футболист Манчестер Сити может перейти в Ноттингем Форест
Англия
15 августа 2025, 21:42 |
640
0

Еще один футболист Манчестер Сити может перейти в Ноттингем Форест

Рико Льюис привлекает внимание «лесников»

15 августа 2025, 21:42 |
640
0
Еще один футболист Манчестер Сити может перейти в Ноттингем Форест
Getty Images/Global Images Ukraine. Рико Льюис

Английский фулбек «Манчестер Сити» Рико Льюис привлекает внимание «Ноттингем Форест». Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, «лесники» сделали предложение по 20-летнему футболисту. Переговоры между сторонами продолжаются.

В прошедшем сезоне Рико Льюис провел 44 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 2 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Веб-портал Trasnfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Джеймс Макати перейдет в «Ноттингем Форест».

По теме:
Сумасшествие. Реал бесплатно может подписать одного из лучших вратарей мира
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал защитника. Клуб потратил 300+ млн за лето
Очередной вызов для Холанда: как он проявил себя в прошлых сезонах за МС?
Рико Льюис Манчестер Сити Ноттингем Форест трансферы трансферы АПЛ Фабрицио Романо Джеймс Макати
Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу
Футбол | 14 августа 2025, 23:55 361
В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу
В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу

Команда Турана в меньшинстве дотянула до серии пенальти, но уступила

Стивен ДЖЕРРАРД: «Он лучше Ямаля и Мбаппе, это фантастический игрок»
Футбол | 15 августа 2025, 02:46 0
Стивен ДЖЕРРАРД: «Он лучше Ямаля и Мбаппе, это фантастический игрок»
Стивен ДЖЕРРАРД: «Он лучше Ямаля и Мбаппе, это фантастический игрок»

Легенда вспомнил Майкла Оуэна

Определен соперник киевского Динамо в квалификации Q4 Лиги Европы
Футбол | 14.08.2025, 22:59
Определен соперник киевского Динамо в квалификации Q4 Лиги Европы
Определен соперник киевского Динамо в квалификации Q4 Лиги Европы
Жирона – Райо Вальекано. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 15.08.2025, 21:37
Жирона – Райо Вальекано. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Жирона – Райо Вальекано. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Казак Сирко. УАФ показала новый автобус сборной Украины
Футбол | 15.08.2025, 19:55
ВИДЕО. Казак Сирко. УАФ показала новый автобус сборной Украины
ВИДЕО. Казак Сирко. УАФ показала новый автобус сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тайсон ФЬЮРИ: «Драться с этим супертяжем? Нет, вы думаете, я дурак?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Драться с этим супертяжем? Нет, вы думаете, я дурак?»
15.08.2025, 07:50 1
Бокс
Почему Арда Туран не смотрит на журналистку Шахтера во время интервью
Почему Арда Туран не смотрит на журналистку Шахтера во время интервью
13.08.2025, 22:19 31
Футбол
Суперзвезда ПСЖ отреагировал на трансфер Забарного
Суперзвезда ПСЖ отреагировал на трансфер Забарного
13.08.2025, 21:27
Футбол
Хацкевич нашел новый клуб для Ярмоленко после вылета Динамо из ЛЧ
Хацкевич нашел новый клуб для Ярмоленко после вылета Динамо из ЛЧ
13.08.2025, 18:48 5
Футбол
Тайсон Фьюри назвал двух боксеров, которым Усик не ровня
Тайсон Фьюри назвал двух боксеров, которым Усик не ровня
14.08.2025, 08:11 6
Бокс
Борнмут решил купить на место Забарного известного украинского футболиста
Борнмут решил купить на место Забарного известного украинского футболиста
14.08.2025, 07:17 21
Футбол
Стало известно, сколько заработал ПСЖ за выигранный Суперкубок УЕФА
Стало известно, сколько заработал ПСЖ за выигранный Суперкубок УЕФА
14.08.2025, 06:45 1
Футбол
УСИК: «Он должен ответить за свои слова. Я дам ему свою охрану»
УСИК: «Он должен ответить за свои слова. Я дам ему свою охрану»
15.08.2025, 07:17 16
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем