Еще один футболист Манчестер Сити может перейти в Ноттингем Форест

Английский фулбек «Манчестер Сити» Рико Льюис привлекает внимание «Ноттингем Форест». Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, «лесники» сделали предложение по 20-летнему футболисту. Переговоры между сторонами продолжаются.

В прошедшем сезоне Рико Льюис провел 44 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 2 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Веб-портал Trasnfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Джеймс Макати перейдет в «Ноттингем Форест».