Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Манчестер Сити попрощается с полузащитником. Фабрицио Романо подтвердил
Англия
14 августа 2025, 22:44 | Обновлено 14 августа 2025, 22:45
0

Джеймс Макати станет игроком «Ноттингема»

Getty Images/Global Images Ukraine. Джеймс Макати

Английский полузащитник «Манчестер Сити» Джеймс Макати станет игроком «Ноттингем Форест», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, сумма трансфера 22-летнего футболиста составит 22 миллиона фунтов + бонусы, с которым она может достичь 30 миллионов. Также в контракте Джеймса будет прописана опция обратного выкупа футболиста.

В прошедшем сезоне Джеймс Макати провел 27 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 7 забитыми мячами. Веб-портал Transfrmarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Сити» думает над продажей Эдерсона.

Джеймс Макати Фабрицио Романо Манчестер Сити трансферы трансферы АПЛ Ноттингем Форест
Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
