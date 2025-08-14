Манчестер Сити попрощается с полузащитником. Фабрицио Романо подтвердил
Джеймс Макати станет игроком «Ноттингема»
Английский полузащитник «Манчестер Сити» Джеймс Макати станет игроком «Ноттингем Форест», сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, сумма трансфера 22-летнего футболиста составит 22 миллиона фунтов + бонусы, с которым она может достичь 30 миллионов. Также в контракте Джеймса будет прописана опция обратного выкупа футболиста.
В прошедшем сезоне Джеймс Макати провел 27 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 7 забитыми мячами. Веб-портал Transfrmarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Сити» думает над продажей Эдерсона.
🚨🌳 James McAtee to Nottingham Forest, here we go! Deal agreed club to club for the midfielder who said yes to #NFFC as revealed earlier this week.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 14, 2025
£22m initial fee up to £30m package with add-ons and sell-on plus buy back clause.
Medical booked for McAtee. pic.twitter.com/fei79rbY16
