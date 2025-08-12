Манчестер Сити думает над продажей Эдерсона. Нашел звездную замену
Если уйдет Эдерсон, то клуб подумает о подписании Доннаруммы
По информации инсайдера Фабрицио Романо, Манчестер Сити уже сделал запрос в ПСЖ по поводу трансфера вратаря Джанлуиджи Доннаруммы, который конфликтует с клубом и близок к уходу.
ПСЖ хочет за игрока около 50 миллионов евро, что Манчестер Сити считает завышенной ценой, однако готов продолжать переговоры.
Интерес к итальянскому вратарю появился после того, как Галатасарай сделал конкретное предложение по основному киперу Эдерсону. Бразилец ранее давал понять, что не против перебраться в другой чемпионат.
В случае ухода Эдерсона Сити сконцентрируется на шансе подписать Доннарумму.
При этом клуб никуда не торопится. Нынешним летом Манчестер Сити подписал Джеймса Траффорда, поэтому наставник Жузеп Гвардиола уверен, что ситуация в воротах находится под контролем, даже если Эдерсон сейчас покинет команду.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Британец – о Джареде Андерсоне
Украинский футболист завершил трансфер во французский гранд