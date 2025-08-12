Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Манчестер Сити думает над продажей Эдерсона. Нашел звездную замену
Англия
12 августа 2025, 17:51 | Обновлено 12 августа 2025, 17:53
337
0

Если уйдет Эдерсон, то клуб подумает о подписании Доннаруммы

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдерсон

По информации инсайдера Фабрицио Романо, Манчестер Сити уже сделал запрос в ПСЖ по поводу трансфера вратаря Джанлуиджи Доннаруммы, который конфликтует с клубом и близок к уходу.

ПСЖ хочет за игрока около 50 миллионов евро, что Манчестер Сити считает завышенной ценой, однако готов продолжать переговоры.

Интерес к итальянскому вратарю появился после того, как Галатасарай сделал конкретное предложение по основному киперу Эдерсону. Бразилец ранее давал понять, что не против перебраться в другой чемпионат.

В случае ухода Эдерсона Сити сконцентрируется на шансе подписать Доннарумму.

При этом клуб никуда не торопится. Нынешним летом Манчестер Сити подписал Джеймса Траффорда, поэтому наставник Жузеп Гвардиола уверен, что ситуация в воротах находится под контролем, даже если Эдерсон сейчас покинет команду.

По теме:
Ровно 22 года назад Роналду стал «красным дьяволом»
Где смотреть онлайн матч за Суперкубок УЕФА ПСЖ – Тоттенхэм
У Зинченко два варианта. Игрок сборной Украины решает, что делать
Манчестер Сити Джанлуиджи Доннарумма Эдерсон ПСЖ трансферы трансферы АПЛ
Иван Зинченко Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

