Манчестер Сити думает над продажей Эдерсона. Нашел звездную замену

По информации инсайдера Фабрицио Романо, Манчестер Сити уже сделал запрос в ПСЖ по поводу трансфера вратаря Джанлуиджи Доннаруммы, который конфликтует с клубом и близок к уходу.

ПСЖ хочет за игрока около 50 миллионов евро, что Манчестер Сити считает завышенной ценой, однако готов продолжать переговоры.

Интерес к итальянскому вратарю появился после того, как Галатасарай сделал конкретное предложение по основному киперу Эдерсону. Бразилец ранее давал понять, что не против перебраться в другой чемпионат.

В случае ухода Эдерсона Сити сконцентрируется на шансе подписать Доннарумму.

При этом клуб никуда не торопится. Нынешним летом Манчестер Сити подписал Джеймса Траффорда, поэтому наставник Жузеп Гвардиола уверен, что ситуация в воротах находится под контролем, даже если Эдерсон сейчас покинет команду.