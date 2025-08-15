Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
15 августа 2025, 02:46
Стивен ДЖЕРРАРД: «Он лучше Ямаля и Мбаппе, это фантастический игрок»

Легенда вспомнил Майкла Оуэна

Стивен ДЖЕРРАРД: «Он лучше Ямаля и Мбаппе, это фантастический игрок»
Getty Images/Global Images Ukraine. Стивен Джеррард

Легенда «Ливерпуля» Стивен Джеррард высказался о таланте Майкла Оуэна – обладателя Золотого мяча 2001 года.

«Лучший молодой игрок в истории? Это Майкл Оуэн. Мбаппе и Ямаль гонятся за «Золотым мячом», а Оуэн уже его выиграл в свои годы. Этот фактор нужно уважать.

Я играл с ним. Он был фантастическим игроком. Но Ямаль и Мбаппе также два невероятных игрока», – сказал Джеррард.

Ранее легендарный английский хавбек Стивен Джеррард назвал лучшего футболиста за всю историю. Стивен выбрал восьмикратного обладателя Золотого мяча Лионеля Месси и вспомнил о Криштиану Роналду.

Майкл Оуэн Стивен Джеррард Ламин Ямаль Килиан Мбаппе Ливерпуль
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
