Стивен ДЖЕРРАРД: «Он лучше Ямаля и Мбаппе, это фантастический игрок»
Легенда вспомнил Майкла Оуэна
Легенда «Ливерпуля» Стивен Джеррард высказался о таланте Майкла Оуэна – обладателя Золотого мяча 2001 года.
«Лучший молодой игрок в истории? Это Майкл Оуэн. Мбаппе и Ямаль гонятся за «Золотым мячом», а Оуэн уже его выиграл в свои годы. Этот фактор нужно уважать.
Я играл с ним. Он был фантастическим игроком. Но Ямаль и Мбаппе также два невероятных игрока», – сказал Джеррард.
Ранее легендарный английский хавбек Стивен Джеррард назвал лучшего футболиста за всю историю. Стивен выбрал восьмикратного обладателя Золотого мяча Лионеля Месси и вспомнил о Криштиану Роналду.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Экс-игрок сборной Украины раскритиковал Кауана Элиаса после матча Шахтер – Панатинаикос
«Цыганский король» распределил легенд бокса