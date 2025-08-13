Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ЗИНЧЕНКО: «Жена не хочет меня расстраивать. Но маска сползает»
Англия
13 августа 2025, 20:51 | Обновлено 13 августа 2025, 21:00
ЗИНЧЕНКО: «Жена не хочет меня расстраивать. Но маска сползает»

Александр – о поддержке Влады из-за проблем в «Арсенале»

ЗИНЧЕНКО: «Жена не хочет меня расстраивать. Но маска сползает»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский футболист лондонского «Арсенала» Александр Зинченко рассказал о поддержке своей жены Влады.

«Влада не хочет показывать, что мои проблемы в «Арсенале» повлияли на меня, она боится расстроить меня еще больше. Но периодически маска сползает», – сказал Зинченко.

В прошлом сезоне на клубном уровне Зинченко провел 23 матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Ранее был обнародован рейтинг самых высокооплачиваемых украинских футболистов на данный момент – Александр занял первое место.

Александр Зинченко Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Влада Зинченко (Седан) Арсенал Лондон
Дмитрий Олейник Источник: The Athletic
AndiM
Що там сповзає, чим вона незадоволена ,бабло є , тепер папулЯрнасті не вистачає? Так хай якогось чукамєнді лондонського підцепе замість зінаїди. Вона цьому добре набила руку, вибираючи тих хто пабагачє, і не тільки руку.
Ответить
+1
Maks23
Отвезите её в Радомишль откуда родом..и жизнь наладится..
Ответить
0
