ЗИНЧЕНКО: «Жена не хочет меня расстраивать. Но маска сползает»
Александр – о поддержке Влады из-за проблем в «Арсенале»
Украинский футболист лондонского «Арсенала» Александр Зинченко рассказал о поддержке своей жены Влады.
«Влада не хочет показывать, что мои проблемы в «Арсенале» повлияли на меня, она боится расстроить меня еще больше. Но периодически маска сползает», – сказал Зинченко.
В прошлом сезоне на клубном уровне Зинченко провел 23 матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
Ранее был обнародован рейтинг самых высокооплачиваемых украинских футболистов на данный момент – Александр занял первое место.
