ЗИНЧЕНКО: «Жена не хочет меня расстраивать. Но маска сползает»

Украинский футболист лондонского «Арсенала» Александр Зинченко рассказал о поддержке своей жены Влады.

«Влада не хочет показывать, что мои проблемы в «Арсенале» повлияли на меня, она боится расстроить меня еще больше. Но периодически маска сползает», – сказал Зинченко.

В прошлом сезоне на клубном уровне Зинченко провел 23 матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Ранее был обнародован рейтинг самых высокооплачиваемых украинских футболистов на данный момент – Александр занял первое место.