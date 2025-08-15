Бенфика установила новый зрительский рекорд евросезона
Как выглядит топ-15 самых посещаемых матчей?
Завершилась очередная еврокубковая неделя сезона 2025/26.
Подводим очередные зрительские рекорды. После трех сыгранных квалификационных раундов Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций самым посещаемым матчем стал поединок «Бенфика» – «Ницца» (64 511 зрителей).
Среди топ-15 самых посещаемых матчей евросезона только один был сыгран в Лиге Европы («Бешикташ» – «Шахтер») и два – в Лиге конференций (оба – на домашних матчах «Хайдука»).
Топ-15 матчей евросезона 2025/26 по посещаемости (по состоянию на 15 августа)
- 64 511: ЛЧ, Бенфика (Португалия) – Ницца (Франция) *
- 49 548: ЛЧ, Рейнджерс (Шотландия) – Панатинаикос (Греция)
- 45 730: ЛЧ, Рейнджерс (Шотландия) – Виктория (Чехия)
- 45 371: ЛЧ, Црвена Звезда (Сербия) – Лех (Польша) *
- 42 180: ЛЧ, Фейеноорд (Нидерланды) – Фенербахче (Турция)
- 39 743: ЛЧ, Лех (Польша) – Црвена Звезда (Сербия)
- 39 497: ЛЧ, Фенербахче (Турция) – Фейеноорд (Нидерланды) *
- 36 121: ЛЧ, Панатинаикос (Греция) – Рейнджерс (Шотландия)
- 34 233: ЛЧ, Копенгаген (Дания) – Мальме (Швеция) *
- 32 457: ЛЧ, ФКСБ (Румыния) – Шкендия (Северная Македония)
- 31 739: ЛЕ, Бешикташ (Турция) – Шахтер (Украина)
- 31 652: ЛК, Хайдук (Хорватия) – Динамо (Албания)
- 31 241: ЛЧ, Црвена Звезда (Сербия) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар)
- 30 252: ЛЧ, Карабах (Азербайджан) – Шкендия (Северная Македония) *
- 30 086: ЛК, Хайдук (Хорватия) – Зира (Азербайджан)
* – матчи сыграны на этой неделе
