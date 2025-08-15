Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бенфика установила новый зрительский рекорд евросезона
Лига чемпионов
15 августа 2025, 21:26 |
546
0

Бенфика установила новый зрительский рекорд евросезона

Как выглядит топ-15 самых посещаемых матчей?

15 августа 2025, 21:26 |
546
0
Бенфика установила новый зрительский рекорд евросезона
Getty Images/Global Images Ukraine

Завершилась очередная еврокубковая неделя сезона 2025/26.

Подводим очередные зрительские рекорды. После трех сыгранных квалификационных раундов Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций самым посещаемым матчем стал поединок «Бенфика» – «Ницца» (64 511 зрителей).

Среди топ-15 самых посещаемых матчей евросезона только один был сыгран в Лиге Европы («Бешикташ» – «Шахтер») и два – в Лиге конференций (оба – на домашних матчах «Хайдука»).

Топ-15 матчей евросезона 2025/26 по посещаемости (по состоянию на 15 августа)

  • 64 511: ЛЧ, Бенфика (Португалия) – Ницца (Франция) *
  • 49 548: ЛЧ, Рейнджерс (Шотландия) – Панатинаикос (Греция)
  • 45 730: ЛЧ, Рейнджерс (Шотландия) – Виктория (Чехия)
  • 45 371: ЛЧ, Црвена Звезда (Сербия) – Лех (Польша) *
  • 42 180: ЛЧ, Фейеноорд (Нидерланды) – Фенербахче (Турция)
  • 39 743: ЛЧ, Лех (Польша) – Црвена Звезда (Сербия)
  • 39 497: ЛЧ, Фенербахче (Турция) – Фейеноорд (Нидерланды) *
  • 36 121: ЛЧ, Панатинаикос (Греция) – Рейнджерс (Шотландия)
  • 34 233: ЛЧ, Копенгаген (Дания) – Мальме (Швеция) *
  • 32 457: ЛЧ, ФКСБ (Румыния) – Шкендия (Северная Македония)
  • 31 739: ЛЕ, Бешикташ (Турция) – Шахтер (Украина)
  • 31 652: ЛК, Хайдук (Хорватия) – Динамо (Албания)
  • 31 241: ЛЧ, Црвена Звезда (Сербия) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар)
  • 30 252: ЛЧ, Карабах (Азербайджан) – Шкендия (Северная Македония) *
  • 30 086: ЛК, Хайдук (Хорватия) – Зира (Азербайджан)

* – матчи сыграны на этой неделе

По теме:
Брондбю – Викингур – 4:0. Суперкамбек вдесятером. Видео голов и обзор матча
Легия – АЕК Ларнака – 2:1. Киприоты идут дальше. Видео голов и обзор матча
Брага – ЧФР Клуж – 2:0. Победа на классе. Видео голов и обзор матча
Лига Европы Шахтер Донецк Лига чемпионов Лига конференций Бенфика Ницца болельщики статистика Бешикташ Хайдук Сплит
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вячеслав СУРКИС: «Даст Бог – выйду в составе первой команды Динамо»
Футбол | 15 августа 2025, 19:45 14
Вячеслав СУРКИС: «Даст Бог – выйду в составе первой команды Динамо»
Вячеслав СУРКИС: «Даст Бог – выйду в составе первой команды Динамо»

Игрок рассказал о том, как работал с игроками первой команды

Неудачный старт Жироны. Ассист Цыганкова, фейл кипера, выход Крапивцова
Футбол | 15 августа 2025, 22:04 0
Неудачный старт Жироны. Ассист Цыганкова, фейл кипера, выход Крапивцова
Неудачный старт Жироны. Ассист Цыганкова, фейл кипера, выход Крапивцова

Виктор Цыганков сыграл в основе, Владислав Крапивцов вышел на замену

АЛЛЕН: «Я дрался с Усиком, но считаю, что этот боксер лучше него»
Бокс | 15.08.2025, 03:05
АЛЛЕН: «Я дрался с Усиком, но считаю, что этот боксер лучше него»
АЛЛЕН: «Я дрался с Усиком, но считаю, что этот боксер лучше него»
В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу
Футбол | 14.08.2025, 23:55
В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу
В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу
Определен потенциальный соперник Шахтера в квалификации Q4 Лиги конференций
Футбол | 14.08.2025, 23:12
Определен потенциальный соперник Шахтера в квалификации Q4 Лиги конференций
Определен потенциальный соперник Шахтера в квалификации Q4 Лиги конференций
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Определен соперник киевского Динамо в квалификации Q4 Лиги Европы
Определен соперник киевского Динамо в квалификации Q4 Лиги Европы
14.08.2025, 22:59 26
Футбол
ВИДЕО. Лидер ПСЖ отдал Забарному медаль Суперкубка УЕФА
ВИДЕО. Лидер ПСЖ отдал Забарному медаль Суперкубка УЕФА
14.08.2025, 06:27 4
Футбол
Суперзвезда ПСЖ отреагировал на трансфер Забарного
Суперзвезда ПСЖ отреагировал на трансфер Забарного
13.08.2025, 21:27
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Драться с этим супертяжем? Нет, вы думаете, я дурак?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Драться с этим супертяжем? Нет, вы думаете, я дурак?»
15.08.2025, 07:50 1
Бокс
Дерек ЧИСОРА: «Я думал, что Усик шутит, пока не увидел это вживую»
Дерек ЧИСОРА: «Я думал, что Усик шутит, пока не увидел это вживую»
15.08.2025, 06:21
Бокс
Боб АРУМ: «Он проиграл этот бой. Абсурд, как судьи отдали победу?»
Боб АРУМ: «Он проиграл этот бой. Абсурд, как судьи отдали победу?»
15.08.2025, 08:46 1
Бокс
ЗИНЧЕНКО: «Жена не хочет меня расстраивать. Но маска сползает»
ЗИНЧЕНКО: «Жена не хочет меня расстраивать. Но маска сползает»
13.08.2025, 20:51 9
Футбол
Динамо приняло решение по Шовковскому после катастрофы от Пафоса
Динамо приняло решение по Шовковскому после катастрофы от Пафоса
13.08.2025, 18:44 43
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем