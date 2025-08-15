Бенфика установила новый зрительский рекорд евросезона

Завершилась очередная еврокубковая неделя сезона 2025/26.

Подводим очередные зрительские рекорды. После трех сыгранных квалификационных раундов Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций самым посещаемым матчем стал поединок «Бенфика» – «Ницца» (64 511 зрителей).

Среди топ-15 самых посещаемых матчей евросезона только один был сыгран в Лиге Европы («Бешикташ» – «Шахтер») и два – в Лиге конференций (оба – на домашних матчах «Хайдука»).

Топ-15 матчей евросезона 2025/26 по посещаемости (по состоянию на 15 августа)

* – матчи сыграны на этой неделе

