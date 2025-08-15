Пропустили на 1-й минуте. Динамо U-19 провело матч юношеского чемпионата

Динамо U-19 провело матч юношеского чемпионата Украины в рамках 3-го тура. Действующий чемпион, пропустив от Эпицентра на 1-й минуте, сумел отыграться, однако впервые в сезоне потерял очки – 1:1.

Киевляне лидируют в таблице вместе с ЛНЗ – по 7 очков.

Чемпионат Украины U-19

Эпицентр – Динамо 1:1

Голы: Пач, 1 – Задорожный, 54

Колос – Карпаты 0:2

Голы: Яно, 18, Дедов, 55

Александрия – Металлист 1925 0:2

Голы: Карпизин,23, 53

Полесье – ЛНЗ 0:3

Голы: Лепский, 22, 28, Хамко, 50