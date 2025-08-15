Украина. Премьер лига15 августа 2025, 21:23 |
Пропустили на 1-й минуте. Динамо U-19 провело матч юношеского чемпионата
Чемпион впервые в сезоне потерял очки
15 августа 2025, 21:23
Динамо U-19 провело матч юношеского чемпионата Украины в рамках 3-го тура. Действующий чемпион, пропустив от Эпицентра на 1-й минуте, сумел отыграться, однако впервые в сезоне потерял очки – 1:1.
Киевляне лидируют в таблице вместе с ЛНЗ – по 7 очков.
Чемпионат Украины U-19
Эпицентр – Динамо 1:1
Голы: Пач, 1 – Задорожный, 54
Колос – Карпаты 0:2
Голы: Яно, 18, Дедов, 55
Александрия – Металлист 1925 0:2
Голы: Карпизин,23, 53
Полесье – ЛНЗ 0:3
Голы: Лепский, 22, 28, Хамко, 50
