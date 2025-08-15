Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Пропустили на 1-й минуте. Динамо U-19 провело матч юношеского чемпионата
Украина. Премьер лига
Чемпион впервые в сезоне потерял очки

15 августа 2025, 21:23 |
646
0
ФК Динамо Киев

Динамо U-19 провело матч юношеского чемпионата Украины в рамках 3-го тура. Действующий чемпион, пропустив от Эпицентра на 1-й минуте, сумел отыграться, однако впервые в сезоне потерял очки – 1:1.

Киевляне лидируют в таблице вместе с ЛНЗ – по 7 очков.

Чемпионат Украины U-19

Эпицентр – Динамо 1:1
Голы: Пач, 1 – Задорожный, 54

Колос – Карпаты 0:2
Голы: Яно, 18, Дедов, 55

Александрия – Металлист 1925 0:2
Голы: Карпизин,23, 53

Полесье – ЛНЗ 0:3
Голы: Лепский, 22, 28, Хамко, 50

Динамо Киев Динамо Киев U-19 чемпионат Украины по футболу U-19 Рух Львов Эпицентр Каменец-Подольский Колос Ковалевка U-19 Карпаты Львов U-19 Александрия U-19 Металлист 1925 U-19 Полесье Житомир U-19 ЛНЗ Черкассы U-19
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
