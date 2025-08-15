Соперница Свентек в полуфинале: Соболенко вылетела с тысячника в Цинциннати

Первая ракетка мира Арина Соболенко завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати, США.

В четвертьфинале «нейтралку» выбила представительница Казахстана Елена Рыбакина (WTA 10). Рыбакина одержала победу в двух сетах за 1 час и 16 минут.

WTA 1000 Цинциннати. Хард, 1/4 финала

Арина Соболенко [1] – Елена Рыбакина (Казахстан) [9] – 1:6, 4:6

Это была 12-я встреча соперниц. Елена в пятый раз одолел Арину.

Помимо Соболенко, казахстанка в Цинциннати также прошла Ренату Сарасуа, Элизе Мертенс и Мэдисон Киз. Все три предыдущие матча Рыбакина выиграла в трех партиях.

Рыбакина пробилась в 11-й полуфинал на тысячниках в карьере и в третий в 2025 году. Елена добыла седьмую победу над лидером мирового рейтинга.

В полуфинале Цинциннати Рыбакина поборется против польки Иги Свентек, которая в своем четвертьфинальном поединке выбила Анну Калинскую.

Getty Images/Global Images Ukraine

