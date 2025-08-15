Соперница Свентек в полуфинале: Соболенко вылетела с тысячника в Цинциннати
Елена Рыбакина в двух сетах разобрала первую ракетку мира в четвертьфинале
Первая ракетка мира Арина Соболенко завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати, США.
В четвертьфинале «нейтралку» выбила представительница Казахстана Елена Рыбакина (WTA 10). Рыбакина одержала победу в двух сетах за 1 час и 16 минут.
WTA 1000 Цинциннати. Хард, 1/4 финала
Арина Соболенко [1] – Елена Рыбакина (Казахстан) [9] – 1:6, 4:6
Это была 12-я встреча соперниц. Елена в пятый раз одолел Арину.
Помимо Соболенко, казахстанка в Цинциннати также прошла Ренату Сарасуа, Элизе Мертенс и Мэдисон Киз. Все три предыдущие матча Рыбакина выиграла в трех партиях.
Рыбакина пробилась в 11-й полуфинал на тысячниках в карьере и в третий в 2025 году. Елена добыла седьмую победу над лидером мирового рейтинга.
В полуфинале Цинциннати Рыбакина поборется против польки Иги Свентек, которая в своем четвертьфинальном поединке выбила Анну Калинскую.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Пивовары» впервые с мая одерживают выездную победу, обыграв «Рух»
Мадридцы не будут подписывать Доннарумму